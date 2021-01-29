В Крыму ожил пересохший водопад Учан-Су: как он сейчас выглядит (видео)

В оккупированном Крыму мощными водными массами забил, знаменитый заповедный водопад Учан-Су (высота составляет 98,5 метров). Видео ожившего исполина выложили в Twitter очевидцы произошедшего. На видеороликах видно, что водопад сполна соответствует своим названию - Учан-Су с южнобережного диалекта крымскотатарского языка означает «летящая вода». Отметим, что водопад находится на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты.

Учан Су оживший с другого боку pic.twitter.com/ejQLTNFL8e — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) January 28, 2021

Напомним, ранее в сети появились кадры пересохшего заповедного крымского водопада. На кадрах было видно только каменистую сухую скалу, где полностью отсутствуют потоки воды. Тогда же, в сети писали, что водопад Учан-Су пересыхает регулярно, так как является непостоянным водопадом. В значительной степени, его полноводность зависит от количества осадков и грунтовых вод.