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В Крыму ожил пересохший водопад Учан-Су: как он сейчас выглядит (видео)

В Крыму ожил пересохший водопад Учан-Су: как он сейчас выглядит (видео)
04:18 Сегодня Телеграф

В оккупированном Крыму мощными водными массами забил, знаменитый заповедный водопад Учан-Су (высота составляет 98,5 метров). Видео ожившего исполина выложили в Twitter очевидцы произошедшего. На видеороликах видно, что водопад сполна соответствует своим названию - Учан-Су с южнобережного диалекта крымскотатарского языка означает «летящая вода». Отметим, что водопад  находится на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты.

 

Напомним, ранее в сети появились кадры пересохшего заповедного крымского водопада. На кадрах было видно только каменистую сухую скалу, где полностью отсутствуют потоки воды. Тогда же, в сети писали,  что водопад Учан-Су пересыхает регулярно, так как является непостоянным водопадом. В значительной степени, его полноводность зависит от количества осадков и грунтовых вод. 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Крым, Природа.
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