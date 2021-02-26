"Крым - это Украина!" Как отмечают День сопротивления российской оккупации в 2021 году

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Именно в этот день в 2014 году в городе Симферополе состоялся народный массовый митинг в поддержку территориальной целостности Украины под зданием крымского парламента.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский выдал указ об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Это было сделано для того, чтобы отметить мужество и героизм граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории.

Украинские политики также решили отдать честь мужеству граждан, которые остались жить на полуострове.

Министр науки и образования Украины Сергей Шкарлет в своем телеграмм-канале отметил, что одним из приоритетных направлений государства с начала российской агрессии против Украины является сохранение жизни и здоровья детей, проживающих на временно оккупированной территории Украины, и обеспечение их права на образование.

"Крым - это Украина" - подытожил министр.

Такого же мнения и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, что борьба за возвращение Крыма продолжается, и очень важно объединиться и усилить поддержку всех, кто находится под давлением страны-оккупанта.

"Крым - это Украина. Так было и так будет всегда!" - пишет у себя в телеграмм-канале Денисова.

Экс-президент Украины Петр Порошенко вспомнил, что в уже заблокированном аэропорту Симферополя его впервые в жизни назвали бандеровцем. На своей странице в Фейсбуке он призвал власть еще больше обратить внимание на эту тему и рассказал, как прошла его поездка в Крым в 2014 году.

"Крым был, есть и будет украинским!" - подчеркивает Порошенко.

Ранее, "Телеграф" писал, что в США не признают оккупацию Крыма. В частности 25 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России немедленно прекратить оккупацию полуострова.