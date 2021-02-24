Байден продолжит дело Трампа: как Россию накажут за отравление Навального

Окружение президента США Джо Байдена готовит сразу четыре пакета новых санкций против России в ответ на дело российского оппозиционера Алексея Навального и нарушение обязательств по химическому оружию и кибератаку, жертвами которой стали 9 федеральных ведомств и более 100 компаний.

Об этом сообщает Politico.

Как передает издание, санкционные ограничения будут действовать по следующим направлениям.

Санкции в рамках Акта Магнитского. Они затронут лиц, причастных к аресту оппозиционера, вернувшегося в Москву после отравления боевым химическим ядом. Этот пакет ограничений введут в ближайшие недели и он будет согласован с европейскими партнерами США.

Санкции по Акту о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года, а также санкции, которые будут введены в рамках исполнительного указа 13382, требующего блокировки активов лиц, причастных к распространению оружия массового поражения.

Санкции из-за отравления Навального. Этот пакет санкций был подготовлен еще администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, практически сразу после того, как оппозиционер оказался в коме и стало известно об его отравлении в Омске. Он был готов еще в январе, но Трамп так и не поставил свою подпись под документом в последние недели пребывания в Белом доме.

Санкции в ответ на кибератаку. Байден готовит меры в ответ на кибератаку, которая затронула американский Минфин, министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных ведомств. Самая крупномасштабная за последние 5 лет и, возможно, сложнейшая в истории хакерская операция, по данным спецслужб, была делом рук группы, известной как APT29 или Cozy Bear. Она, как полагают в США, связана со Службой внешней разведки России и несет ответственность за взлом компьютеров Госдепартамента и Белого дома при администрации Барака Обамы.

Как сообщал "Телеграф", ранее немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea перестала финансировать строительство газопровода "Северный поток - 2", на что выделено 730 млн евро в связи с введением новой порции санкций США.