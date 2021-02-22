США нанесли новый удар по строительству "Северного потока 2"

США внесли судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в строительстве газопровода "Nord Stream 2", вместе с его владельцем, компанией "КВТ-Рус", в еще один санкционный список.

Такие данные появились на сайте Минфина США.

Пресс-служба ведомства отмечает, что "Фортуна" и "КВТ-Рус" попали под санкции в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA).

Стоит отметить, что судно и компания-владелец уже находятся под американскими санкциями, введенными в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)

Напомним, общая длина газопровода составляет 2 460 км, России осталось достроить около 120 км в водах Дании и 28 км в водах Германии.

Газопровод предназначен для прямых поставок газа из России в Европу в обход Украины. Несмотря на то, что в Германии "Северный поток 2" называют "исключительно экономическим проектом", некоторые страны, включая Украину, называют его политическим проектом Кремля.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США не увидели необходимости вводить санкции против европейских компаний за участие в строительстве газопровода "Северного потока - 2".