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Стало известно о новой неприятности у строителей "Северного потока-2" на участке в Германии
Стало известно о новой неприятности у строителей "Северного потока-2" на участке в Германии

Стало известно о новой неприятности у строителей "Северного потока-2" на участке в Германии

Стало известно о новой неприятности у строителей "Северного потока-2" на участке в Германии
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф фото: Handelsblatt

США наложили санкции на российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое занимается строительством газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, отмечая, что санкции коснуться санкции будут наложены на владельца судна – компанию "КВТ-Рус".

"Мы продолжим предпринимать все необходимые и надлежащие шаги, чтобы не допустить Северный поток-2", – сообщил представитель посольства США.

При этом немецкое минэкономики подтвердило получение информации о санкциях от посольства США в Германии.

"Мы приняли это сообщение к сведению с сожалением", – сказано в сообщении.

Напомним, проект "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом, нужно понимать, что на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. При этом он минует территорию Украины.

Первоначально оговаривалось, что прокладка труб будет закончена в четвертом квартале 2019 года. Но в конце декабря указанного года были прекращены из-за решения Конгресса США о введении санкций против компаний, которые владеют кораблями, задействованными в строительстве. Получается, что остановка строительства "Северного потока-2" была заморожена почти на год.

Как сообщал "Телеграф", ранее экологи обжаловали выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством  разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на территории Германии.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Санкции, Строительство газопровода, Санкции США, Северный поток-2.
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