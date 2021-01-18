"Северный поток-2": стало известно о новой "заминке" в строительстве газопровода

Негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия", которая действует в Германии, обжаловала выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на территории Германии.

Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1, где отмечают, что аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация - DUH.

Отмечается, что в связи с обжалованием действие ранее выданного ведомством разрешения на проведение строительных работ приостанавливается.

Напомним, проект "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом, нужно понимать, что на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. При этом он минует территорию Украины.

Первоначально оговаривалось, что прокладка труб будет закончена в четвертом квартале 2019 года. Но в конце декабря указанного года были прекращены из-за решения Конгресса США о введении санкций против компаний, которые владеют кораблями, задействованными в строительстве. Получается, что остановка строительства "Северного потока-2" была заморожена почти на год.

Как сообщал "Телеграф", ранее от участия в строительстве газопровода отказались сертификационная компания из Норвегии Det Norske Veritas Holding AG и датский консультант Ramboll, а также швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG.