В США расширили санкции против "Северного потока-2"

Администрация США ввела санкции для компаний, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте «Северный поток 2».
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа. Впервые ограничительные меры США задействовало в прошлом году, они касались только судов-трубоукладчиков и фактически остановили масштабный проект.
Останавливаться на этом Госдеп не намерен, в проект оборонного бюджета США, который рассмотрит конгресс, внесен вопрос ужесточения существующих санкций и в отношении «Северного потока 2», и в отношении «Турецкого потока». Поплатиться могут фирмы за содействие в продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.
Таким образом, считают в администрации США, Россия окажется без сторонней помощи в строительстве трубопровода и не сможет реализовать задуманное самостоятельно.
Ранее за строительство "Северного потока 2" "Газпром" был оштрафован польским управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK).