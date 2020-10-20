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В США расширили санкции против "Северного потока-2"

В США расширили санкции против "Северного потока-2"
16:05 Сегодня Телеграф Карта газопровода "Северный поток-2" (фото - telegraf.com.ua)
Государственный департамент США намерен применить все санкционные возможности, чтобы остановить строительство магистрального трубопровода «Северный поток 2». Новая порция ограничений коснулась фирм, задействованных на объекте.

Администрация США ввела санкции для компаний, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте «Северный поток 2».

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа. Впервые ограничительные меры США задействовало в прошлом году, они касались только судов-трубоукладчиков и фактически остановили масштабный проект.

Останавливаться на этом Госдеп не намерен, в проект оборонного бюджета США, который рассмотрит конгресс, внесен вопрос ужесточения существующих санкций и в отношении «Северного потока 2», и в отношении «Турецкого потока». Поплатиться могут фирмы за содействие в продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Таким образом, считают в администрации США, Россия окажется без сторонней помощи в строительстве трубопровода и не сможет реализовать задуманное самостоятельно.

Ранее  за строительство "Северного потока 2" "Газпром" был оштрафован польским управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK). 

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Все по теме:

США, Россия, Санкции, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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