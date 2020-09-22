Помпео: Надеемся, что "Северный поток - 2" не будет достроен

Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон видит в "Северном потоке 2" реальную угрозу для европейской безопасности и для Украины.

"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток - 2" защищает Россию, создает риски для Европы, толкая ее к зависимости от поступающего из России газа, а также угрожает Украине, что, насколько я знаю, сильно волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод "Северный поток - 2" не будет достроен", - заявил Помпео в интервью изданию Bild.

Также Помпео сообщил, что США ведут работу над созданием коалиции, которая сможет окончательно остановить проект.

"Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа", - добавил он.

Накануне в Европарламенте потребовали ужесточить санкции против РФ и остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Соответствующую резолюцию поддержали 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались.

До этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в отношении проекта газопровода "Nord Stream 2" могут быть введены санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.