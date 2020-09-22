"Нужны факты": Помпео обещает "справедливую реакцию" США на отравление Навального

Глава Государственного департамента Соединенных штатов Америки Майк Помпео рассказал, при каких условиях будут введены санкции против РФ из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

"Нет причин ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что могло произойти, как только будут представлены факты", – сказал глава Госдепа в интервью немецкому изданию Bild.

Помпео подчеркнул, что США четко озвучили позицию о неприемлемости использования боевых отравляющих веществ.

Также он напомнил, что после отравления ядом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Вашингтон тоже ввел санкции.

Как сообщалось, 2 сентября власти Германии официально заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок".

7 сентября его вывели из искусственной комы.

15 сентября оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, в котором рассказал о самочувствии.

21 сентября Навальный потребовал от властей РФ вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления 20 августа, ведь она является уликой в расследовании дела об отравлении.

В России уголовное дело по факту отравления не ведется.