"В конечном счете он должен быть здоров": разработчик "Новичка" извинился перед Навальным

Разработчик боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов принес извинения российскому оппозиционному деятелю Алексею Навальному, которого ранее отравили этим ядом.

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - заявил ученый-химик в эфире телеканалу "Дождь" вечером в субботу 19 сентября.

Мирзаянов, проживающий в США с 1995 года, отметил, что всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. В беседе с "Дождем" ученый сообщил, что в 1993 году он встречался с человеком, который пережил отравление "Новичком", и симптомы у этого человека были похожи на те, которые описал Навальный в своем посте в Instagram 19 сентября.

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - сказа Мирзаянов, отметив, что на восстановление Навальному может потребоваться до года.

По мнению Мирзаянова, ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

15 сентября российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.

Также, в СМИ появилась информация, что Навальный не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело.