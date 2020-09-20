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"В конечном счете он должен быть здоров": разработчик "Новичка" извинился перед Навальным

"В конечном счете он должен быть здоров": разработчик "Новичка" извинился перед Навальным
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф DW
Разработчик боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов принес извинения российскому оппозиционному деятелю Алексею Навальному, которого ранее отравили этим ядом.

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - заявил ученый-химик в эфире телеканалу "Дождь" вечером в субботу 19 сентября.

Мирзаянов, проживающий в США с 1995 года, отметил, что всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. В беседе с "Дождем" ученый сообщил, что в 1993 году он встречался с человеком, который пережил отравление "Новичком", и симптомы у этого человека были похожи на те, которые описал Навальный в своем посте в Instagram 19 сентября.

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - сказа Мирзаянов, отметив, что на восстановление Навальному может потребоваться до года.

По мнению Мирзаянова, ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

15 сентября российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.

Также, в СМИ появилась информация, что Навальный не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело.

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Россия, Новичок, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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