Выживший после отравления Навальный требует вернуть ему важный вещдок

Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которй он был в день отравления 20 августа и которая является очень важной уликой в расселдовании его дела об отравлении. Об этом проинформировали на сайте navalny.com.

Спустя ровно 30 дней после того, как Навального попытались убить боевым отравляющим веществом.

"Две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория Бундесвера подтвердили наличие "Новичка" в и на моем теле. Однако в российской политической и юридической реальности ничего этого не существует. Здесь есть ток-шоу, где рассказывают либо о том, что меня никто не травил, либо о том, что, конечно, отравили, но сделали это то ли сотрудники ФБК, то ли сотрудники западных спецслужб. В России глава СВР Нарышкин заявляет, что мы отдали Навального в Германию без "Новичка", а там он оказался с "Новичком" (посыпали, наверное)." - заявил Алексей.

В РФ уголовное дело не ведется, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации".

"Есть впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу." - добавил Навальный.

Также он заявил, что иной реакции и не ожидал, но его сейчас интересует вопрос в "одеждой", которая была на нем в день отравления 20 августа.

"30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда - очень важный вещдок." - отметил Навальный.

Он также добавил, что отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли и он требует, чтобы его одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули. "А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК."

Ранее сообщалось, что разработчик боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов принес извинения российскому оппозиционному деятелю Алексею Навальному, которого ранее отравили этим ядом.

Напомним, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

15 сентября российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.

Также, в СМИ появилась информация, что Навальный не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело.