ЕС требует остановить строительство "Северного потока-2"

Европейские власти потребовали ужесточить санкции против РФ и остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Европарламента.

В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались.

Принятый документ не носит законодательный характер, резолюция является рекомендательной и не обязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц союза.

Документ призывает глав МИД европейских стран, которые встретятся 21 сентября 2020 года на заседании Совета ЕС, в кратчайшие сроки разработать список новых ограничительных мер в отношении России, а также усилить уже существующие санкции.

В частности, резолюция призывает внедрить механизмы ограничений, которые позволят находить и замораживать европейские активы лиц, разоблаченных в расследованиях Навального.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

15 сентября российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.

Накануне в клинике сообщили, что Навального отключили от аппарата исскуственной вентиляции легких. Также, в СМИ появилась информация, что Навальный не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело