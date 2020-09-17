Скачать
Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 может проходить без температуры: Инфекционист назвал причину
COVID-19 может проходить без температуры: Инфекционист назвал причину
Зеленский обозначил три главных направления своей работы
Зеленский обозначил три главных направления своей работы
Арис - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Арис - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы
NASA: Начался новый цикл солнечной активности
NASA: Начался новый цикл солнечной активности

ЕС требует остановить строительство "Северного потока-2"

ЕС требует остановить строительство "Северного потока-2"
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф
Европейские власти потребовали ужесточить санкции против РФ и остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Европарламента.

В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались.

Принятый документ не носит законодательный характер, резолюция является рекомендательной и не обязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц союза.

Документ призывает глав МИД европейских стран, которые встретятся 21 сентября 2020 года на заседании Совета ЕС, в кратчайшие сроки разработать список новых ограничительных мер в отношении России, а также усилить уже существующие санкции.

В частности, резолюция призывает внедрить механизмы ограничений, которые позволят находить и замораживать европейские активы лиц, разоблаченных в расследованиях Навального.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

15 сентября российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.

Накануне в клинике сообщили, что Навального отключили от аппарата исскуственной вентиляции легких. Также, в СМИ появилась информация, что Навальный не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, РФ, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикован к постели: Борис Моисеев оказался без средств к существованию
02 СМИ: Кернес без сознания, самолет уже вылетел в Германию
03 Представитель Украины от ОРДО в ТКГ: Россия сделала "Минск" "непонятно чем"
04 Представитель ОРДЛО от Украины о семичасовом заседании ТКГ: Ни о чем там не договорились
05 "На политической растяжке": Арахамия прокомментировал возможность развала монобольшинства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе сегодня тихо - Минобороны
На Донбассе сегодня тихо - Минобороны
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов
Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов
Обновление завершилось: Ferrari показал модифицированный суперкар Portofino M (Фото, Видео)
Обновление завершилось: Ferrari показал модифицированный суперкар Portofino M (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь