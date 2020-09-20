Скачать
Воскресенье, 20.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат
Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат
Кравчук: Если Рада не внесет изменения в постановление о местных выборах, работа ТКГ будет заблокирована
Кравчук: Если Рада не внесет изменения в постановление о местных выборах, работа ТКГ будет заблокирована
Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
"Это новое начало": Анна Седокова прокомментировала свою тайную свадьбу
Анна Седокова прокомментировала свою тайную свадьбу

Опрос: Трамп пугает немцев сильнее коронавируса

Опрос: Трамп пугает немцев сильнее коронавируса
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф Европейская правда
Проводимая президентом США Дональдом Трампом политика вызывает у немцев больше опасений, чем пандемия коронавируса.

Об этом свидетельствует результаты исследования немецкой страховой компании R + V Versicherung AG, размещенного на их сайте.

Последствия политики Трампа пугают 53% немцев. Впервые с 2018 года этот риск стал ключевым в немцев. Как отмечается, такой результат характерен, как на Западе, так и на Востоке страны, как среди мужчин, так и среди женщин.

Несмотря на пандемию, страх перед серьезными заболеваниями достаточно низкий - 32%. Аналогичный результат - боязнь заболеть коронавирусной инфекцией.

Куда больше немцев беспокоит экономические последствия пандемии - 51% респондентов боятся, что стоимость жизни возрастет и налогоплательщики будут вынуждены заплатить за решение долгового кризиса в ЕС. А еще 49% немцев боятся рецессии экономики.

СМИ: Трампу отправили ядовитое письмо

Еще 42% немцев среди своих опасений назвали возможность появления новых пандемий - такой страх впервые появляется в опросах.

При этом, немцы не боятся что пандемия и карантинная жизнь приведет к разрушению их семей - о таком страхе заявило лишь 18% респондентов. Показательно, что немцы стали гораздо меньше бояться мигрантов - если год назад о такой страх говорило 52% немцев, то теперь - 42%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Германия, Дональд Трамп, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: Ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке
02 Разумков: Нардеп Юрченко не сложил полномочия
03 Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)
04 Напряженность растет: США перебросят дополнительные силы в Сирию после стычек с войсками РФ
05 Кадровые ротации в Кабмине: Разумков объяснил, почему сейчас "нецелесообразно" менять министров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Значительная победа&quot;: в Таиланде протестующие передали требования монарху
"Значительная победа": в Таиланде протестующие передали требования монарху
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Опрос: Трамп пугает немцев сильнее коронавируса
Опрос: Трамп пугает немцев сильнее коронавируса
Realme готовит к выходу еще одни &quot;умные&quot; часы
Realme готовит к выходу еще одни "умные" часы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь