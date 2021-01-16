Еще одна компания вышла из участия в строительстве "Северного потока 2"

Еще одна компания выходит из проекта по строительству российского газопровода "Северный поток - 2".

Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, на сей раз от участия отказалась швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG.

Компания вышла из проекта из-за угрозы введения против нее санкций США.

Ранее от участия в строительстве газопровода отказались сертификационная компания из Норвегии Det Norske Veritas Holding AG и датский консультант Ramboll.

Несмотря на это, в Nord Stream AG убеждены, что газопровод удастся достроить до средины 2021 года. В частности укладка труб в исключительной экономической зоне Дании должна завершится в мае этого года, убеждены в компании.

Далее дело будет за сертификацией и введением в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2020 года президент США наложил вето на проект оборонного бюджета, который среди прочего предусматривает санкции против российских газопроводов "Северный поток -2 " и "Турецкий поток". Однако 1 января Сенату удалось преодолеть вето и принять документ.