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Еще одна компания вышла из участия в строительстве "Северного потока 2"

Еще одна компания вышла из участия в строительстве "Северного потока 2"
23:07 Сб, 16 Январь 2021 Телеграф Фото: Твиттер

Еще одна компания выходит из проекта по строительству российского газопровода "Северный поток - 2". 

Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, на сей раз от участия отказалась швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG. 

Компания вышла из проекта из-за угрозы введения против нее санкций США. 

Ранее от участия в строительстве газопровода отказались сертификационная компания из Норвегии Det Norske Veritas Holding AG и датский консультант Ramboll. 

Несмотря на это, в Nord Stream AG убеждены, что газопровод удастся достроить до средины 2021 года. В частности укладка труб в исключительной экономической зоне Дании должна завершится в мае этого года, убеждены в компании. 

Далее дело будет за сертификацией и введением в эксплуатацию.  

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2020 года президент США наложил вето на проект оборонного бюджета, который среди прочего предусматривает санкции против российских газопроводов "Северный поток -2 " и "Турецкий поток". Однако 1 января Сенату удалось преодолеть вето и принять документ. 

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Россия, Санкции, Северный поток-2.
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