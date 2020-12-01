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Стало известно, как Германия может обойти санкции за "Северный поток-2"

Стало известно, как Германия может обойти санкции за "Северный поток-2"
Обновлено 22:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Германия намерена возобновить строительство газопровода "Северный поток 2", который соединит Россию и ЕС в обход Украины. 

Издание Bild узнало, как именно Германия собирается обойти санкции США.

По его данным, в стране планируют создать специальный фонд по защите климата. Создание такового сейчас имеется в планах премьера земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэлы Швезиг. 

В дальнейшем фонд классифицирует газопровод, как одну из важных составляющих сохранения окружающей среды региона. 

Ожидается, что фондом будет создано предприятие, которое будет способствовать строительству и запуску "Северного потока 2". Компании, поддерживающие фонд, не будут напрямую взаимодействовать с Россией, а потому и не окажутся под санкциями США. 

Как сообщалось ранее, США расширили санкции против "Северного потока 2". Под их действие попали компании, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть задействованы в строительстве газопровода.

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Все по теме:

Германия, Россия, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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