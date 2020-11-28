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Названы сроки возобновления строительства "Северного потока-2"

Названы сроки возобновления строительства "Северного потока-2"
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф

Возобновление строительства газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря, планируется в декабре.

Об этом сообщает NDR.

В частности, Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде накануне попросило капитанов судов, курсирующих в этом районе, быть осторожными, тем самым подтвердив намерения возобновления прокладки газовой магистрали.

При этом уточняется, что строительство начнется к югу от района Адлергрунд с субботы, 5 декабря. Именно в этом районе располагаются концы трубы, которая ведет от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.

Напомним, что проект "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом, нужно понимать, что на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Первоначально оговаривалось, что прокладка труб будет закончена в четвертом квартале 2019 года. Но в конце декабря указанного года были прекращены из-за решения Конгресса США о введении санкций против компаний, которые владеют кораблями, задействованными в строительстве. Получается, что остановка строительства "Северного потока-2" была заморожена почти на год.

Ранее  за строительство "Северного потока 2" "Газпром" был оштрафован польским управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK).

 

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Все по теме:

Германия, Россия, Балтийское море, Северный поток-2, строительства.

Автор:

Телеграф
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