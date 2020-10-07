Отличный подарок Путину на день рождения: Польша оштрафовала «Газпром» на кругленькую сумму

Польша оштрафовала "Газпром" на 7,6 млрд долларов за "Северный поток-2".

Польский антимонопольный регулятор — управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) — оштрафовал «Газпром» и его партнеров за строительство газопровода "Северный поток-2".

"Газпром" оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд), еще пять компаний, участвующих в строительстве проекта, — на 234 млн злотых ($61 млн).

Конечно, "Газпром" еще обжалует это решение. Но самое интересное, что сегодня у президента России Владимир Путина день рождения и в соцсетях уже начали связывать эти два факта вместе.

Польша, например, сделала Путину отличный подарок на его день рождения. pic.twitter.com/MDpOTCIofu — Мысли Перзидента (@VVP2_0) October 7, 2020

Вот еще комментарий в таком духе.

В конкурсе на лучший подарок Путину на день рождения в 2020 году победила Польша: pic.twitter.com/ep6APpKnzT — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) October 7, 2020

А здесь пользователи уверены, что Газпром заплатит и этот штраф, как заплатил Украине.

Польша выставила Газпрому штраф в 7,6 млрд. долларов.

Газпром заявил, что платить не будет. Здесь что важно вспомнить.

Весь 2019 год Газпром заявлял, что не будет платить 3 млрд. долларов по иску Украины.

А в декабре заплатил всё до копейки. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) October 7, 2020

Напомним, в день рождения Путина над зданием ФСБ вывесили флаг ЛГБТ.