"Без колебаний": у Байдена сделали решительное заявление по санкциям против газопровода Путина

Администрация президента США Джо Байдена готова без колебаний реагировать санкциями на попытки возобновления строительства российского газопровода "Nord Stream 2" (рус. "Северный поток 2").

Об этом во вторник, 23 февраля, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает "Укринформ".

"Мы продолжим информировать Конгресс, и если понадобятся дополнительные политические меры реагирования на выполнение требований законодательства - я бы сказал, во исполнение наших интересов, когда речь идет о Nord Stream 2 - мы без колебаний сделаем это", - подчеркнул представитель Госдепа США.

Он добавил, что США проводят тесные консультации с европейскими партнерами и союзниками.

"Что касается польской стороны, мы, безусловно, разделяем их беспокойство по этому проекту в широком контексте. Вот почему мы однозначно заявили, что Nord Stream 2 - это плохая сделка. Это плохая сделка для Европы в контексте заявленных ею энергетических целей", - повторил позицию США Прайс.

Как сообщалось, 20 февраля во время доклада Конгрессу в Госдепартаменте США заявили, что не видят необходимости вводить санкции против европейских компаний за участие в строительстве газопровода "Северного потока - 2".