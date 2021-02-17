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Хороводы вокруг газопровода: как меняются позиции США и Германии по "Северному потоку-2" и чего ждать Украине

Хороводы вокруг газопровода: как меняются позиции США и Германии по "Северному потоку-2" и чего ждать Украине
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф

Интересные игры ведут вокруг газопровода "Северный поток-2", которым Россия хочет поставлять газ в Германию в обход Украины. Едва появилась информация, что в США выразили готовность говорить о снятии с него санкций, как пришла и другая. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников сообщила, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом пересматривает внешнюю политику в отношении проекта после того, как 6 февраля судно "Фортуна", находящееся под санкциями, начало укладку труб в водах Дании. "Телеграф" разбирал ситуацию с руководителем Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорем Чаленко.

"Очевидно, что администрация Байдена находится в поиске новых подходов в теме противодействия дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Но цель остается неизменной со времен Трампа – не допустить увеличения доли российского газа на европейском рынке, тем самым дать возможность для роста продаж сжиженного топлива", – поясняет Игорь Чаленко.

По его словам, каждая из сторон начатых переговоров – США и Германия – тактически ожидают разных результатов от переговорного процесса.

"Вашингтон хочет затормозить сооружение, а Берлин наоборот – заговорить тему до фактического перерезания красной ленты. Уже сегодня экономическая целесообразность "Северного потока-2" упала в два раза из-за бюрократической невозможности загружать трубу более чем на 27,5 млрд кубометров газа "Газпромом". Тем не менее сторонники проекта считают этот вопрос лишь временной преградой, которая будет решена в скором будущем", – отмечает руководитель ЦАС.

Эксперт не исключает, что украинский кейс сыграет свою роль в данных переговорах.

"Известно, что "Газпром" обязуется транзитировать через наше государство 40 млрд кубометров газа вплоть до начала 2025 года. Что будет дальше – вопрос открыт, – подчеркивает Игорь Чаленко. – По старым заявлениям российской стороны они готовы предложить нам всего 15 млрд кубометров в год, что ниже порога рентабельности украинской ГТС. И то такой "щедрый жест" озвучен исключительно благодаря уникальности украинских газовых хранилищ, которые выполняют роль подушки энергетической безопасности ЕС во время пиковых отборов газа".

По мнению эксперта, Вашингтон вполне может захотеть получить политическую "красную кнопку", которая застопорит работу российского газопровода в случае приостановки транспортировки голубого топлива территорией Украины.

"Думаю, что переговоры вокруг "Северного потока-2" будут проходить в вялотекущем режиме вплоть до парламентских выборов в Германии 26 сентября 2021 года. Больше сил внешних акторов (участников мировой политики, которые могут влиять на процессы, происходящие в мире – ред.) уйдет именно на поддержку тех или иных партий, которые и сформируют будущую коалицию. К примеру, сейчас США через публикации в СМИ информационно конструируют союз ХДС с Зелёными (популярные в Германии политические партии, – ред.), что якобы должно помешать строительству "Северного потока-2". Однако ситуация, по моему мнению, не такая однозначная. И запрос внутри Германии на завершение строительства газопровода до сих пор превалирует", – резюмирует Игорь Чаленко.

Следует отметить, что Россия надеется ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" в текущем году. Открытие российского газопровода станет крайне плохой новостью для Украины как в экономическом, так и в стратегическом плане. В частности, нардеп и дипломат Богдан Яременко уверен, что потеря Украиной транзита российского газа в Европу развяжет Путину руки.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Германия, США, Транзит газа, Северный поток-2, Игорь Чаленко.
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