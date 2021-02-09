Шаг навстречу России или компромисс? О чем говорит готовность США снять санкции с "Северного потока-2"

В США якобы выразили готовность говорить о снятии санкций с газопровода "Северный поток-2", которым Россия хочет поставлять газ в Германию в обход Украины. Насколько велика вероятность такого развития ситуации? Что теряет Украина, если скандальный газопровод таки будет построен. Ситуацию для нашего издания прокомментировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Как я понимаю, речь идет не об отмене санкций против "Северного потока-2" со стороны США. Штаты предложили ЕС рассмотреть некий компромиссный сценарий, при котором правительство ФРГ отказывается от поддержки проекта, а американцы каким-то образом модифицируют санкции. Это фактически означает остановку данного проекта. Поэтому я бы серьезно данный сценарий не рассматривал", – отмечает Дмитрий Марунич.

Эксперт напоминает, что на последней встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона они оба в очередной раз выразили поддержку проекту и заявили о необходимости его завершения.

"Более того, 6 февраля находящийся под санкциями российский трубоукладчик "Фортуна" начал работу по строительству "Северного потока-2" в датской зоне. Соответственно, при отсутствии неблагоприятных погодных условий или другого форс-мажора, проект может быть завершен в течение двух-трех месяцев. Речь о его подводной части. Это фактически снимает какие-либо вопросы касательно инфраструктурной составляющей газопровода", – резюмирует Дмитрий Марунич.

По его словам, завершение данного проекта однозначно приведет к падению транзита газа через территорию Украины.

"Киев в этом контексте страхует наличие транзитного контракта с "Газпромом", – подчеркивает Дмитрий Марунич. – Еще 3,5 года Украина будет получать гарантированные объемы средства из расчета 40 млрд кубометров ежегодного транзита российского газа через нашу ГТС. Это до 2 млрд долларов в год. А вот дальнейшие перспективы транзита через Украину весьма туманны. Я думаю, успехом будет, если по окончанию срока действия текущего контракта, при текущих объемах потребления российского газа Европой, Украина сможет сохранить транзит на уровне 25 млрд кубометров в год".

Ситуация вокруг скандального "Северного потока-2" остается непростой, в том числе и для прогнозирования. Очевидно, что многое в данном вопросе будет зависеть от действий администрации нового президента США Джо Байдена. Ожидания экспертов по газопроводу также разнообразны. Так, руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что Германия добровольно точно не откажется от достройки "Северного потока-2". А вот политтехнолог Тарас Березовец уверен, что газопровод достроен не будет.

Также стало известно, как арест оппозиционера Алексея Навального может повлиять на дальнейшее строительство "Северного потока-2".