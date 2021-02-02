США готовятся снять санкции с "Северного потока-2"

В США выразили готовность говорить о снятии санкций с газопровода "Северный поток - 2", которым Россия хочет поставлять газ в Германию в обход Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на свои источники в администрации президента США.

По его данным, Вашингтон ждет от Берлина пакетного решения, без которого проблему "СП-2" решить будет невозможно.

Штаты хотят, чтобы предложение Германии предусматривало сохранение энергетической безопасности Европы. Отмечается, что в пакете должно быть предусмотрено снижение зависимости ЕС от газа из РФ и недопущение отключения Украины от инфраструктуры Европы.

Таковым предохранителем может быть механизм отключения от российского газопровода, в случае если Москва начнет давить на Киев ограничениями поставок газа. Помимо того, в США считают, что договор о регуляции транзита газа по ГТС Украины нуждается в пересмотре.

Издание пишет, что Берлин воспринял предложение Вашингтона с оптимизмом, но ответных шагов пока не продемонстрировал.

Как известно, проект "Северный поток - 2" должен был быть завершен еще в 2019 году, однако из-за санкций США строительство длится по настоящий день.

В Германии газопровод называют "исключительно экономическим проектом" и решительно выступает против введения санкций, однако ряд стран, включая Украину, указывают на политические мотивы проекта Путина.

После смены власти в США, новому главе Белого дома Джо Байдену придется решать ряд внешнеполитических проблем, среди которых подорванные при Дональде Трампе отношения с ЕС и НАТО.