"США будут действовать решительно": анализ разговора Байдена с Путиным

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшийся 26 января, – одна из главных тем сегодняшних новостей. Для них эта первая официальная беседа на этом уровне и, как полагается, разговор президентов США и РФ приковывает особое внимание во всем мире. Какие же выводы можно сделать из официальных сообщений по итогам беседы? Для "Телеграфа" анализ сделал глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" член политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос.

"Прежде всего, следует отметить, что официальные сообщения о данном разговоре отличаются во многих аспектах. Но главное, на что следует обратить внимание, так это на фразу в пресс-релизе Белого дома. В ней говорится о том "Соединенные Штаты будут решительно действовать в отстаивании своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют ущерб нам или нашим союзникам". Очевидно, в ближайшее время мы увидим, что она конкретно подразумевает", – отмечает эксперт.

Олег Белоколос также обращает внимание, что России, похоже, удалось втянуть США в срочные переговоры по продлению двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года, известного как СНВ-3. Его действие заканчивается 5 февраля этого года.

"Особо цинично это выглядело со стороны России, провозглашающей себя "ответственной за поддержание безопасности и стабильности в мире", но в 2014 году вероломно напавшей на своего соседа, незаконно аннексировав часть его территории, – подчеркивает Белоколос. – Следует упомянуть разного рода экспертов, в том числе и некоторых западных, которые в эти дни наперебой утверждают, что "продление СНВ-3 не должно рассматриваться как уступка России". Они же подчеркивают, что "договор нужен обеим сторонам" и что якобы "новый Договор о СНВ пойдет на пользу не только США и России, но и всему миру". Но так ли это на самом деле?"

Олег Белоколос напоминает: ранее американские эксперты придерживались мнения о том, что данный важнейший договор за 10 лет сильно устарел и нуждается в существенном усовершенствовании.

"Неужели нынешний Вашингтон все-таки даст согласие на продление СНВ-3 на целых пять лет без каких-то предварительных условий, как это безуспешно предлагала Москва прошлой Администрации США в предыдущие годы?", – задается вопросом эксперт.

По его словам, то, что президент США Байден подтвердил "твердую поддержку суверенитету Украины", является продолжением стратегического курса американской внешней политики, в том числе отображенного в известной "Крымской декларации" от 25 июля 2018 года.

Следует отметить, что в офисе президента Украины Зеленского уже порадовались первому разговору Байдена с Путиным.

Также напомним, что ранее Олег Белоколос проанализировал будущее отношений между США и РФ после инаугурации Джо Байдена.