У Зеленского порадовались первому разговору Байдена с Путиным

Разговор между новым президента США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным является своеобразным сигналом о возвращении администрации Байдена в мировую повестку дня с традиционными ценностями.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным - это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила", - прокомментировал разговор двух лидеров Подоляк.

По словам Подоляка, Байден не просто подтвердил "безусловную поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины, но поставил этот вопрос "фактически первым" – в контексте угроз и рисков для цивилизованного мира от России.

"У России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром - полное прекращение агрессивной политики России. Президент Байден акцентировал это очень чётко, предметно и системно", - резюмировал Подоляк.

Как сообщалось, новоизбранный президент США Джо Байден 26 января провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что речь шла о решении конфликта в Украине, однако никаких деталей там не предоставили.