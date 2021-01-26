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Байден пригрозил Путину "решительным" ответом на угрозы - Белый дом

Байден пригрозил Путину "решительным" ответом на угрозы - Белый дом
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Фото: CNN

Президент США Джо Байден во вторник 26 января провел свой первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в разговоре Байден выразил Путину свою позицию по Украине.

"Президент Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины", - сказано в сообщении. 

Помимо того, Байден поговорил с Путиным о хакерской атаке на компанию SolarWinds, вознаграждения за убитых солдат США в Афганистане, вмешательства в выборы в 2020 году и отравление Алексея Навального. 

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам (США, - ред.) или нашим союзникам", - пишет Белый дом. 

Также отмечается, что президенты договорились "поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем". 

Как сообщалось ранее, в Кремле, комментируя разговор Байдена и Путина, не упомянули об обсуждении этих вопросов.

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США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
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