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Байден впервые позвонил Путину: в числе прочего обсудили и Украину

Байден впервые позвонил Путину: в числе прочего обсудили и Украину
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф Фото: nau.ch

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин провели телефонный разговор. 

Как передает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили Договор о стратегическом наступательном вооружении, борьбу с пандемией, вопросы экономической и торговой сферы.  

Помимо того, в сообщении указано, что поднимались также темы выхода США из Договора по открытому небу, иранскую ядерную программу и возможность проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН. 

В Кремле также отметили, что речь шла и о решении конфликта в Украине, однако никаких деталей там не предоставили. 

"В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", - сказали в пресс-службе Путина. 

У Байдена  пока комментариев о разговоре не давали, однако корреспондент Белого дома для PBS NewsHour Ямиче Альциндор написала в Твиттер, что во время разговора президент США выразил поддержку восстановления суверенитета Украины. 

"Пресс-секретарь (Белого дома, Джейн Псаки , - ред.) говорит, что президент Байден позвонил президенту Путину, чтобы обсудить ряд тем, включая предполагаемые хакерские атаки России, вмешательство в выборы 2020 года, новый СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), отравление Алексея Навального, а также подтвердил поддержку суверенитета Украины", - написала она. 

Также Байден поднимал тему российских вознаграждений Талибану за убийства американских солдат в Афганистане. 

Напомним, эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассказал "Телеграфу", что значат первые шаги Байдена в должности президента США.

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США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
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