Байден впервые позвонил Путину: в числе прочего обсудили и Украину

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Как передает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили Договор о стратегическом наступательном вооружении, борьбу с пандемией, вопросы экономической и торговой сферы.

Помимо того, в сообщении указано, что поднимались также темы выхода США из Договора по открытому небу, иранскую ядерную программу и возможность проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В Кремле также отметили, что речь шла и о решении конфликта в Украине, однако никаких деталей там не предоставили.

"В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", - сказали в пресс-службе Путина.

У Байдена пока комментариев о разговоре не давали, однако корреспондент Белого дома для PBS NewsHour Ямиче Альциндор написала в Твиттер, что во время разговора президент США выразил поддержку восстановления суверенитета Украины.

"Пресс-секретарь (Белого дома, Джейн Псаки , - ред.) говорит, что президент Байден позвонил президенту Путину, чтобы обсудить ряд тем, включая предполагаемые хакерские атаки России, вмешательство в выборы 2020 года, новый СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), отравление Алексея Навального, а также подтвердил поддержку суверенитета Украины", - написала она.

Также Байден поднимал тему российских вознаграждений Талибану за убийства американских солдат в Афганистане.

President Biden also talked to Putin about the alleged Russian program to pay bounties to Taliban-linked militants for killing American and other allied service members in Afghanistan. WH will be putting out a readout later @PressSec said.

— Yamiche Alcindor (@Yamiche) January 26, 2021