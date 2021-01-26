Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины

Новый президент США Джо Байден динамично принимает новые решения, назначая своих людей на ответственные государственные должности и издавая указы. Последние, правда, пока что по большей части касаются отмены резонансных решений Дональда Трампа. Так, в первый день президентства Байден заморозил строительство стены на границе с Мексикой и ряд других проектов скандального предшественника. Тем не менее очевидно, что не за горами – решительные шаги новой администрации Белого дома в сфере внешней политики. Соответственно, экспертное сообщество неустанно прогнозирует, какой может быть геополитика Штатов при Байдене-президента. Своим мнением по этому поводу поделился с "Телеграфом" эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

Рассуждая о первых шагах Байдена на посту главы государства, эксперт характеризует их как вполне логичными, предсказуемыми и закономерными.

"Они все направлены на удовлетворение требований разных электоральных групп, которые поддержали Байдена: экологи, защитники окружающей среды, меньшинства, трудовые мигранты, либералы-прогрессисты", - говорит Илия Куса, отметив ту самую заморозку строительства стены на мексиканской границе.

По словам Кусы, Байден также заблокировал строительство нефтепровода из Канады в Небраску Keystone XL (его критиковали экологи), отменил введенный Трампом запрет на въезд в США гражданам ряда мусульманских стран, вернул США во Всемирную организацию здравоохранения, а также намерен вернуть в Парижское климатическое соглашение. По мнению эксперта Украинского института будущего, Европе можно ожидать при Байдене переговоров об укреплении трансатлантического альянса.

"США вернутся к риторике времен Обамы и будут делать ставку на НАТО и свои связи с Британией и странами Восточной Европы (Польша, Венгрия, Румыния, страны Балтии), – прогнозирует Илия Куса. – А вот с Китаем у США обострится противостояние. Байден намерен сместить фокус внимания мировой повестки США с Ближнего Востока и Европы на Азию и Индийский океан, на геостратегическое соперничество с КНР. Это сулит обострением вопросов Гонконга, Синцзяна, Тайваня и Тибета, а также эскалацией в районе Южно-Китайского моря и Кореи. Но Байден будет использовать другие методы и, в отличие от Трампа, делать ставку на формирование региональных союзов".

Илия Куса предполагает, что с Россией у США отношения не изменятся, как минимум в лучшую сторону. Штаты введут новые санкции против РФ, но будут вести стратегический диалог о региональной безопасности. Ожидать чего-то фундаментально иного не стоит, уверен наш собеседник.

Украина же, по словам эксперта, пока находится вне приоритетных вопросов внешней политики США.

"Первые полгода нам предстоит потратить на восстановление доверия Вашингтона и формирование собственной повестки на американском направлении, – говорит Илия Куса. – Коммуникация с Белым домом Байдена будет сложнее, чем с Трампом, поскольку там будут ожидать конкретных действий от Киева, а не пустой болтовни или деклараций".

Первые шаги 46-го президента США находятся под пристальным вниманием общественности и экспертов со всего мира. Украина, разумеется, одна из самых заинтересованных стран в этом контексте. Так, эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что первыми назначениями Байден подал хороший сигнал для Украины. А политтехнолог Тарас Березовец предполагает, что с приходом Байдена отношения США с РФ улучшатся, но "Северный поток-2" Путин не достроит.