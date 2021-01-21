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Байден в первый же день президенства взялся уничтожать наследие Трампа

Байден в первый же день президенства взялся уничтожать наследие Трампа
Обновлено 08:30 Сегодня Телеграф

В первый день президентства Джо Байден заморозил строительство стены на границе с Мексикой, и ряд других проектов экс-президента США Дональда Трампа, которые он отстаивал, несмотря на все возражения.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Согласно предоставленным данным, новый президент США Байден вернул Штаты во Всемирную организацию здравоохранения.

Он в первый же день подписал первоочередные указы, которые отменяют ряд указов Трампа. Сильнее всего "набивших оскому" Демократам и силам, поддерживавшим Байдена. 

Среди важных решений, которые скорее всего будут подписаны уже 21 января, возвращение США в Парижское климатическое соглашение.

Также в списке имеется ряд менее глобальных вопросов - ввести новые меры по контролю за пресечением расовой дискриминации в органах власти, продлить отсрочку по выплате долга за обучение в вузах, ввести мораторий на выселение из арендуемого жилья за неплатежи.

Демократы переставляют страну на другие рельсы. И уже в ближайшее время сделают все, чтобы от "Америки Трампа" не осталось и следа. Расклады в Конгрессе, с учетом последних голосований за сенаторов в Джорджии, пока им в этом полностью сопутствуют.

Стоит напомнить, что во время своей инаугурации Джо Байден произнес свою первую речь, в которой слово "демократия" употреблялось чаще, чем в любой другой инаугурационной речи в истории США. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Джо Байден, Дональд Трамп.
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