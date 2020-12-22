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Кремль наломал столько дров...: ждать ли улучшения отношений между США и РФ при Байдене
Кремль наломал столько дров...: ждать ли улучшения отношений между США и РФ при Байдене
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Кремль наломал столько дров...: ждать ли улучшения отношений между США и РФ при Байдене

Кремль наломал столько дров...: ждать ли улучшения отношений между США и РФ при Байдене
08:18 Сегодня Телеграф David Lienemann/Official White House Photo

Госсекретарь США Майкл Помпео завил, что принято решение о закрытии двух представительств в России - американского генконсульства во Владивостоке и генконсульства в Екатеринбурге.

Будущее отношений между США и РФ после инаугурации Джо Байдена специально для «Телеграфа» проанализировал глава правления неправительственной организации «Майдан закордонних справ» Олег Белоколос.

«Анонсированное сокращение дипломатического присутствия США в России является лишь одним из внешних признаков того крайне неважного состояния американо-российских отношений, в котором они по вине Кремля пребывают уже далеко не первый год, - отмечает Олег Белоколос. - Вероломной оккупацией Крыма и вооруженной агрессией на Востоке Украины успешно оправив пресловутую «перезагрузку» пылится на полках истории дипломатии, Москва всерьез озадачила Вашингтон. А заодно с ним - и весь мир. И этими шагами, и своими новыми вооружениями. Перспективы какой-либо нормализации были задушены постоянными провокациями российских спецслужб, попытками прикарманить американские чувствительные технологии и агрессивным поведением своих летчиков и моряков в отношении самолетов и кораблей США».

Олег Белоколос

А ведь остается еще масса разных моментов явно негативного характера, подчеркивает эксперт. В частности - история относительно подстрекательства афганских талибов к атакам на американских военнослужащих.

«Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, при новой Администрации (Белого дома). Однозначным индикатором реального отношения США к РФ на новом этапе будет позиция Белого дома по Северному потоку-2, - считает Олег Белоколос. - Кроме того, наверняка, Россия попытается втянуть Соединенные Штаты в какие-то переговоры, включая продление двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года, климатическую проблематику, борьбу с пандемией. Получится ли? Маловероятно. Начиная с 2014 года, Россия уже наломала столько геополитических дров, что ей вряд ли стоит надеяться на какое-либо действительно серьезное и долгосрочное улучшение отношений с Соединенными Штатами».

Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов

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Все по теме:

США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Олег Белоколос.

Автор:

Телеграф
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