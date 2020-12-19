Люди Трампа напоследок приготовили неприятный сюрприз для россиян

Госсекретарь США Майкл Помпео принял решение о закрытии двух представительств в России - американское генконсульство во Владивостоке и генконсульство в Екатеринбурге.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

"Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется", — добавил представитель Госдепартамента.

Представитель Госдепартамента также отметил, что это решение было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в России.

Отметим, что о возможном закрытии генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке стало известно 14 декабря. Уже позже агентство Associated Press сообщило, что Госдепартамент уведомил Конгресс об этом решении 10 декабря. В уведомлении, копию которого получило Associated Press, говорилось, что закрытие генконсульств связано с "кадровыми проблемами" из-за ограничения на число американских дипломатов в России.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США назвали площадь у посольства РФ в честь убитого Немцова. Переименование вступило в силу до 27 февраля 2020 года.