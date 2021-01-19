Скачать
Вторник, 19.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Индусов у нас не было: что говорят в киевском ЖЭКе про умершего на жутком морозе дворника
Индусов у нас не было: что говорят в киевском ЖЭКе про умершего на жутком морозе дворника
Как будут работать украинские ВУЗы после карантина: в Минобразования дали объяснение
Как будут работать украинские ВУЗы после карантина: в Минобразования дали объяснение
На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа

Всплыли детали нового удара Запада по газопроводу Путина

Всплыли детали нового удара Запада по газопроводу Путина
18:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На фоне введения новых санкций США против российского газопровода "Северный поток-2" стало известно о выходе из строительства первой немецкой компании.

США ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна", его владельца "КВТ-Рус" и компании"Рустанкер". 

Как пишет Bild, от участия в проекте отказался концерн Bilfinger SE - компания из Германии, специализирующаяся на проектировании, гражданском и промышленном строительстве, которая имела несколько контрактов с "Nord Stream 2", в их числе договор на 15 миллионов евро на разработку систем безопасности.  

Помимо того, как утверждает Bloomberg, швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG подтвердила отказ от участия в строительстве российского газопровода. 

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе не станут препятствовать строительству газопровода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новые санкции США, заявив, что в России "сожалеют по поводу ограничений", но останавливать процесс строительства не собираются. 

Изначально строительство "Северного потока 2" планировали завершить в декабре 2019 года, однако его строительство идет до сих пор. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 118

Все по теме:

Германия, США, Россия, Санкции, Евросоюз, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением
02 На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
03 В Украине введут очередной налог на авто: за что будем платить
04 РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали
05 В Ровно кондуктор выгнала ребенка на мороз из-за "неправильных" денег: подробности скандала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Могут связать с КГБ, Моссадом, ЦРУ или Штази: подозреваемый дал прогноз делу об убийстве Шеремета
Могут связать с КГБ, Моссадом, ЦРУ или Штази: подозреваемый дал прогноз делу об убийстве Шеремета
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
Молодая мать вывела из огня троих детей, одного не успела: подробности трагедии под Одессой (фото)
Молодая мать вывела из огня троих детей, одного не успела: подробности трагедии под Одессой (фото)
Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь