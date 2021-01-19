Всплыли детали нового удара Запада по газопроводу Путина

На фоне введения новых санкций США против российского газопровода "Северный поток-2" стало известно о выходе из строительства первой немецкой компании.

США ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна", его владельца "КВТ-Рус" и компании"Рустанкер".

Как пишет Bild, от участия в проекте отказался концерн Bilfinger SE - компания из Германии, специализирующаяся на проектировании, гражданском и промышленном строительстве, которая имела несколько контрактов с "Nord Stream 2", в их числе договор на 15 миллионов евро на разработку систем безопасности.

Помимо того, как утверждает Bloomberg, швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG подтвердила отказ от участия в строительстве российского газопровода.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе не станут препятствовать строительству газопровода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новые санкции США, заявив, что в России "сожалеют по поводу ограничений", но останавливать процесс строительства не собираются.

Изначально строительство "Северного потока 2" планировали завершить в декабре 2019 года, однако его строительство идет до сих пор.