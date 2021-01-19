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Арест Навального угрожает "Северному потоку-2"

Арест Навального угрожает "Северному потоку-2"
14:24 Сегодня Телеграф

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что арест Алексея Навального может стать причиной для прекращения строительства «Северного-потока-2». Об этом он сообщил в беседе с «Телеграфом».

По мнению эксперта, несмотря на первоочередность бизнес-интересов для ФРГ в отношениях с Россией, то, как кремлевский режим поступает с оппозицией, может привести к политическим последствиям отказа от строительства и эксплуатации «Северного потока-2».

Тем не менее, Павел Жовниренко считает довольно высокими шансы на достройку и запуск в эксплуатацию «Северного потока-2». Он поясняет, что чисто технические задержки отсутствуют. Кроме того, осталось проложить всего 30 км.

Напоминаем, что российский оппозиционер Алексей Навальный свыше четырех месяцев лечился в Германии от последствий отравления веществом «Новичок». Сразу же по возвращении в Москву, вечером 17 января, на паспортном контроле в аэропорту он был задержан, а впоследствии — арестован судом на 30 суток.

В дальнейшем суд намерен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока реальным. По мнению Алексея Навального, все уголовные дела против него являются сфабрикованными. Европейские и американские политики выступают за немедленное освобождение российского оппозиционера.

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Ярослава Парака
Автор: Ярослава Парака
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Москва, Россия, Алексей Навальный, Северный поток-2.
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