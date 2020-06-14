МИД ФРГ о санкциях против "Северного потока - 2": Серьезное посягательство на суверенитет ЕС

Германия расценивает санкции США по "Северному потоку-2" как посягательство на энергобезопасность ЕС.

Министерство иностранных дел Германии раскритиковало намерения Соединенных Штатов Америки расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет еженедельник Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

В МИД называют этот пакет санкций "серьезным посягательством на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС"

Планы США по санкциям против трубопровода "Северный поток-2" не одобряют и многие члены Бундестага, добавляет издание.

"В Берлине опасаются, что под расширение американских санкций против этого газопровода могут попасть немецкие энергетические компании Eon и Wintershall, а также немецкие разрешительные органы", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Минэкономики Германии выразили опасения, что санкции США по проекту "Северный поток-2" могут быть направлены не только против компаний, но и против немецких государственных органов.

Конгресс США планирует ввести закон, про новые санкции США против российского газопровода "Северный поток - 2", которые будут нацелены на компании, предоставляющие услуги страхования судов, вовлеченных в его строительстве.

20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.