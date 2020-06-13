Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о росте числа инфицированных COVID-19: Причины для паники нет
Шмыгаль о росте числа инфицированных COVID-19: Причины для паники нет
СМИ: министр реинтеграции и советник Зеленского заразились коронавирусом
СМИ: в ОПУ зафиксирована вспышка коронавируса
Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
"Нет больше никакого Ефремова": Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП
Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП

Санкции против "Северного потока 2": немецкие госструктуры могут попасть под удар

Санкции против "Северного потока 2": немецкие госструктуры могут попасть под удар
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Экономическая правда
В Германии опасаются, что санкции США по "Северному потоку-2" ударят по госорганам.

В Минэкономики Германии выразили опасения, что санкции США по проекту "Северный поток-2" могут быть направлены не только против компаний, но и против немецких государственных органов.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Минэкономики указывают на двухпартийный законопроект, который сенаторы-демократы и республиканцы внесли в Вашингтоне в начале июня в рамках американского законодательного процесса. В ведомстве отмечают, что согласно законопроекту, все компании, которые "предлагают услуги, страхование или услугами по модернизации судов" в связи с планируемым газопроводом "Северный поток-2", должны быть включены в планируемые санкции.

В документе также говорится: "То же самое касается таких услуг, как испытания, инспекции или сертификаты, необходимые для эксплуатации Nord Stream 2."

В связи с этим в министерстве экономики опасаются, что предложенный американский законопроект мог бы "ввести санкции против административно-технических действий государственных ведомств в связи со строительством или эксплуатацией трубопровода".

"Было бы новшеством, если бы санкции были направлены против ведомств (дружеских) правительств или прямо против правительств", - говорится в документе Минэкономики.

Ранее в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

В США подготовили "разрушительные" санкции против Северного потока-2

Представленный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", который вступил в силу в декабре 2019 года.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Санкции, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
02 "Природное лекарство": почему стоит есть бананы
03 Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО
04 Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
05 Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал
Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал
&quot;Ждем результатов&quot;: Резников и Ермак сдали тесты на COVID-19
"Ждем результатов": Резников и Ермак сдали тесты на COVID-19
Ни одного случая COVID-19 за сутки: в ЦОЗ назвали область
Ни одного случая COVID-19 за сутки: в ЦОЗ назвали область
&quot;Чудо-женщина: 1984&quot; и &quot;Тенет&quot; выйдут позже, чем планировалось
"Чудо-женщина: 1984" и "Тенет" выйдут позже, чем планировалось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь