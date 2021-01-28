Названа единственная возможность остановить "Северный поток-2"

Несмотря на сложности, которые испытывает Россия со строительством "Северного потока-2", Германия отчаянно пытается помочь дать жизнь газопроводу. В том числе, отмахиваясь от санкций США и резолюции Европарламента с призывом блокировать строительство СП-2 из-за ареста Навального. Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей рассказал "Телеграфу", можно ли переломить ситуацию и остановить катастрофический для Украины проект.

"Шанса, что Германия добровольно откажется от достройки "Северного потока-2" – нет. Берлин пойдет на это лишь под давлением американских санкций, – считает Игорь Соловей. – При этом власти Германии понимают замысел россиян касательно "СП-2", и то, что они будут кормить российского диктатора. Но при этом они игнорируют все аргументы, мотивируя это собственными интересами".

Переломить ситуацию, по мнению эксперта, могут только усиленные санкции США, которые Берлин сейчас будет активно сбивать.

"Еще одна возможность остановить проект – если достроить "Северный поток-2" не удастся до конца года, и по результатам выборов в Бундестаг "Зеленые" войдут в федеральный немецкое правительство. А они являются противниками СП-2", – поясняет Игорь Соловей.

Как ранее сообщал "Телеграф", США наложили санкции на российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое занимается строительством газопровода "Северный поток-2".

Также стало известно, как арест Навального может повлиять на дальнейшее строительство "Северного потока – 2". В то же время, политтехнолог Тарас Березовец предполагает, что "Северный поток-2" Путин не достроит.