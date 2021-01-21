В России признали проблемы с запуском путинского газопровода "Северный поток-2"

Российский экономист Сергей Алексашенко в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал о строительстве газопровода "Северный поток – 2" и можно ли его будет запустить в условиях американских санкций.

Экономист считает, что последняя волна санкций в отношении "Северного потока – 2", заложенная в оборонном бюджете на финансовый 2021 год и никаких лазеек не оставила. Предыдущие санкции можно обойти, ведь под них не попадала сертификация и страхование. В последнем законе все опции перекрыты.

По мнению эксперта, сегодня есть основания полагать, что "Северный поток – 2" не запустят.

"Построить газопровод технически возможно, но чтобы запустить его, международные компании, пользующиеся репутацией в мире, должны выдать сертификаты и застраховать. Мне кажется, новые санкции заставили юристов "Газпрома" всерьез задуматься. Если моя интерпретация американских санкций справедлива, то Россия может своими силами достроить газопровод (если Дания и Германия не отзовут разрешения), но этот газопровод нельзя будет запустить в эксплуатацию, пока не снимут американские санкции", – пояснил Алексашенко.

Кроме того, по мнению эксперта, отказ от запуска газопровода, по словам экономиста, приведет к значительным убыткам: "Стоимость газопровода около €10 млрд. Половина денег – средства самого "Газпрома", половину он взял в долг у европейских газовых компаний. Таким образом, если газопровод не будет запущен, "Газпром" должен будет признать свои убытки в размере €5 млрд".

Напомним, как писал "Телеграф", 19 января США наложили санкции на российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое занимается строительством газопровода "Северный поток-2".

Также стало известно, как арест Навального может повлиять на дальнейшее строительство "Северного потока – 2",