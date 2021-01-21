Скачать
Четверг, 21.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крым отстает от цивилизации и превращается в "заповедник русского мира", - Борис Бабин
Крым отстает от цивилизации и превращается в "заповедник русского мира", - Борис Бабин
Отрезанной головой разбил несколько машин: всплыли неожиданные детали двойного убийства в Одессе
Отрезанной головой разбил несколько машин: всплыли неожиданные детали двойного убийства в Одессе
Донбасс силой не возьмешь: Кравчук оценил возможности Украины
Донбасс силой не возьмешь: Кравчук оценил возможности Украины
В Саудовской Аравии команда забивает только ударами через себя (видео)
В Саудовской Аравии команда забивает только ударами через себя (видео)

В России признали проблемы с запуском путинского газопровода "Северный поток-2"

В России признали проблемы с запуском путинского газопровода "Северный поток-2"
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российский экономист Сергей Алексашенко в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал о строительстве газопровода "Северный поток – 2" и можно ли его будет запустить в условиях американских санкций. 

Экономист считает, что последняя волна санкций в отношении "Северного потока – 2", заложенная в оборонном бюджете на финансовый 2021 год и никаких лазеек не оставила. Предыдущие санкции можно обойти, ведь под них не попадала сертификация и страхование. В последнем законе все опции перекрыты.

По мнению эксперта, сегодня есть основания полагать, что "Северный поток – 2" не запустят.

"Построить газопровод технически возможно, но чтобы запустить его, международные компании, пользующиеся репутацией в мире, должны выдать сертификаты и застраховать. Мне кажется, новые санкции заставили юристов "Газпрома" всерьез задуматься. Если моя интерпретация американских санкций справедлива, то Россия может своими силами достроить газопровод (если Дания и Германия не отзовут разрешения), но этот газопровод нельзя будет запустить в эксплуатацию, пока не снимут американские санкции", – пояснил Алексашенко.

Кроме того, по мнению эксперта, отказ от запуска газопровода, по словам экономиста, приведет к значительным убыткам: "Стоимость газопровода около €10 млрд. Половина денег – средства самого "Газпрома", половину он взял в долг у европейских газовых компаний. Таким образом, если газопровод не будет запущен, "Газпром" должен будет признать свои убытки в размере €5 млрд". 

Напомним, как писал "Телеграф", 19 января США наложили санкции на российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое занимается строительством газопровода "Северный поток-2".

Также стало известно, как арест Навального может повлиять на дальнейшее строительство "Северного потока – 2",

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 201

Все по теме:

Газпром, Санкции, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
02 Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
03 Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)
04 "Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
05 Зеленскому жалко друзей: в сети метко пошутили о назначении Скичко главой Черкасской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Перестала впадать в море: в оккупированном Крыму пересохла самая длинная река
Перестала впадать в море: в оккупированном Крыму пересохла самая длинная река
Кома, провалы в памяти, болезни: друг Кернеса откровенно рассказал про последние месяцы до его смерти
Кома, провалы в памяти, болезни: друг Кернеса откровенно рассказал про последние месяцы до его смерти
Потепление и дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные 22-24 января
Потепление и дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные 22-24 января
Елизавета II отправила личное письмо Джо Байдену: что говорится в сообщении
Елизавета II отправила личное письмо Джо Байдену: что говорится в сообщении
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь