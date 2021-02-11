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В "Газпроме" не оставляют надежды вскоре запустить "Северный поток-2": что известно

В "Газпроме" не оставляют надежды вскоре запустить "Северный поток-2": что известно
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф

На фоне готовности США снять санкции с газопровода "Северный поток - 2", которым Россия хочет поставлять газ в Германию в обход Украины, в "Газпроме" выразили желание ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2" в текущем году.

Об этом говорится в презентации замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова, которую он представил ее на выездном межотраслевом мероприятии "ОПК - ТЭК 2021".

"Газопровод "Северный поток-2". 2021 год - ввод в эксплуатацию", - говорится в тексте презентации.

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Напомним, проект "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом, нужно понимать, что на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. При этом он минует территорию Украины.

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Первоначально оговаривалось, что прокладка труб будет закончена в четвертом квартале 2019 года. Но в конце декабря указанного года были прекращены из-за решения Конгресса США о введении санкций против компаний, которые владеют кораблями, задействованными в строительстве. Получается, что остановка строительства "Северного потока-2" была заморожена почти на год.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава немецкой политической партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, которому прочат место канцлера ФРГ, заявил, что поддерживает Украину в сближении с ЕС, но высказался за продолжение строительства "Северного потока-2".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Газпром, Россия, Северный поток-2, ввод в эксплуатцию.
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