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Достроят "Северный поток-2", но возьмут в ЕС? Преемник Меркель обескуражил планами насчет Украины

Достроят "Северный поток-2", но возьмут в ЕС? Преемник Меркель обескуражил планами насчет Украины
Обновлено 08:50 Сегодня Телеграф фото: Internationale Politik

Глава немецкой политической партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, которому прочат место канцлера ФРГ, заявил, что поддерживает Украину в сближении с ЕС, но высказался за продолжение строительства "Северного потока-2".

Этими тезисами он поделился в интервью немецкому изданию Internationale Politik.

"… У нас есть большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, и мы должны поддержать Украину в ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу", - заявил Лашет.

Кроме того, он подчеркнул, что критикует Россию за "незаконную аннексию Крыма, вооруженные силы на Востоке Украины, за отравление и арест Навального", а также напрямую заявил о "поддержке санкций ЕС против России", поскольку ЕС и Германия, в частности, выступают против "нарушения границ и использования силы против других государств в Европе". Таким образом немецкий топ-политик опроверг утверждение про его пророссийскую ориентация, в которой его не раз обвиняли.

Хотя Лашет поддержал дальнейшее строительство "Северного потока-2", который он считает "экономическим проектом", но подчеркнул, что в случае его запуска в эксплуатацию должны быть учтены геополитические интересы Украины.

Как сообщал "Телеграф", проект "Северный поток - 2" должен был быть завершен еще в 2019 году, однако из-за санкций США строительство длится по настоящий день

В Германии газопровод называют "исключительно экономическим проектом" и решительно выступает против введения санкций, однако ряд стран, включая Украину, указывают на политические мотивы проекта Путина. 

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Строительство, Россия, Санкции, Европейский союз, Аннексия Крыма, Северный поток-2, Армин Лашет.
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