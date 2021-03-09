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Зеленский может встретиться с Путиным тет-а-тет: названо условие
Зеленский может встретиться с Путиным тет-а-тет: названо условие

Зеленский может встретиться с Путиным тет-а-тет: названо условие

Зеленский может встретиться с Путиным тет-а-тет: названо условие
12:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В случае, если встреча в формате "Нормандии" не произойдет, президент Украины Владимир Зеленский готов провести личные встречи с лидерами каждой стран-участниц переговоров.

Об этом президент сообщил по окончанию форума "Украина 30".

Глава государства подчеркнул, что подготовка к встрече уже началась и она должна состояться. Однако, в случае срыва встречи он будет готов лично найти возможность встретиться с каждым из участников по отдельности.

Видео со всеукраинского форума "Украина 30":

Отметим, что по инициативе Украины в январе была перенесена встреча "нормандской четверки". Причиной тому стал пожар в Харькове и поездка главы ОП Андрея Ермака на место событий.

Напомним, что в состав "нормандской четверки" входят лидеры Германии (Ангела Меркель), России (Владимир Путин), Украины (Владимир Зеленский) и Франции (Эммануэль Макрон).

Стоит напомнить, что ранее эксперт назвал причину усиления военной активности со стороны РФ на Донбассе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимр Путин.
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