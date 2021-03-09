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Россию обманули: Москаль назвал причину нового обострения на Донбассе

Россию обманули: Москаль назвал причину нового обострения на Донбассе
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф LIGA.net

Заявление оккупационных властей "ДНР" о разрешении своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям на Донбассе стало реакцией России на отказ властей Украины следовать "приднестровскому сценарию".

Об этом заявил экс-глава Закарпатской и Луганской облгосадминистраций Геннадий Москаль в эфире "Апостроф TV".

"Оно связано с тем, что договорились о всеобъемлющей и всемирной тишине за то, что Украина будет готова на прямые переговоры с представителями "ЛНР/ДНР", как хотела Москва – чисто приднестровский сценарий – и на проведение выборов. Это тянули", - сказал Москаль.

"Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль

Он напомнил, что ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по  урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук и его тогдашний замесмтитель Витольд Фокин "в общество вбрасывали разные глупости, а потом все списали на Фокина, мол, это его личное мнение".

Экс-глава ОГА отметил, что украинская общественность отрицательно отреагировала на идею проведения выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Общество негативно отреагировало на проведение выборов, соответственно, все увидели, что их обманывают, затягивают время. Так стала считать Российская Федерация. Вот и пошло обострение конфликта в дальнейшем", - подытожил Москаль.

Как сообщалось, на Донбассе на фоне срыва перемирия боевиками, ситуация продолжает обостряться. Правозащитникам удалось зафиксировать, что в ночное время из России через КПП "Изварино" на территорию оккупированного Донбасса заезжают колоны с военной техникой.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 1,086

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Россия, Донбасс, Геннадий Москаль, Обострение.
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