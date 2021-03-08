Оккупационные "власти" ОРДЛО готовятся к боевым действиям, - правозащитники

На Донбассе на фоне срыва перемирия боевиками, ситуация продолжает обостряться.

О том, почему это так и какие сигналы об этом предупреждают, рассказали в "Восточной правозащитной группе" в Facebook.

В частности, удалось зафиксировать, что в ночное время из России через КПП "Изварино" на территорию оккупированного Донбасса заезжают колоны с военной техникой. Местные жители заметили минимум два подобных транзита только за февраль.

Помимо этого, через КПП "Должанский" и КПП "Малиновка" движутся одна за другой колонны грузовиков с дизельным топливом по пять единиц в одной колоне.

"Поставки осуществляются в вечернее и в ночное время", - уточняют в сообщении.

Также боевики запасаются лесоматериалами для укрепления позиций и постоянно проводят учения "с другими подразделениями в условиях боевых действий", "занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день". Помимо этого для пополнения боевого состава боевики вербуют добровольцев в России для участия в войне на Донбассе.

Также на одном из рынков в ОРДЛО местные жители заметили российских солдат, которые покупали продукты.

"Из отличительных черт - новая выглаженная форма, отсутствие шевронов на рукавах, акцент", - рассказали правозащитники.

Как сообщал "Телеграф", ранее представители ОБСЕ нашли несколько десятков танков боевиков у позиций украинских военных.