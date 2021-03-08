Власти собрались проводить турпоездки по Украине для жителей ОРДЛО: как это будет работать

Психологическая интеграция населения оккупированных территорий в украинское общество возможно будет реализована через инициативу Donbass travel ("Донбасс трэвэл"). Туристический проект предусматривает организацию путешествий для жителей ОРДЛО на свободную территорию Донецкой и луганской областей.

Об этом в эфире телеканала "Дом". рассказала глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив.

"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их. В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома", — сообщила чиновник.

В дальнейшем, по ее словам, планируют разработать туристические поездки и в западные регионы Украины.

"Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев", — отметила глава госагентства.

Отдельно идет работа над аналогичной инициативой в Херсонской области, по интеграции жителей оккупированного Крыма.

Остается не понятным, как авторы проекта планируют наладить прямой контакт с жителями ОРДЛО и вытянуть их через КПВВ. Тем более, боевики группировки "ДНР", в ближайшее время планируют ввести пропуски для въезда-выезда с оккупированной территории Донецкой области.