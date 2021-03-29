Путин собирается обсудить ситуацию на Донбассе с Меркель и Макроном без участия Зеленского: что об этом известно

Президент России Владимир Путин ранее отказавшийся от диалога с Владимиром Зеленским в связи с обстрелами под Шумами и гибелью четырех и ранением двух военных ВСУ на Донбассе, вместе с тем готовится и согласовывает проведение видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в понедельник, 29 марта.

При этом, по всей видимости, участие Владимира Зеленского в этом трехстороннем диалоге не предвидится.

"Там много и иных вопросов есть для обсуждения", - сказал Песков, отметив, что речи о мероприятии в формате "нормандской четверки" не идет.

Напомним, во время обстрела 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих. Среди них подполковник ВСУ Сергей Коваль. Позже стало известно, что также в бою погибли военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады - 27-летний Максим Абрамович и 47-летний Сергей Барнич.

Подробнее про план по урегулированию на Донбассе, разработанный Германией и Францией, читайте в материале "Телеграфа": Признание РФ стороной конфликта и совместные патрули с боевиками: почему новый план по Донбассу обречен на провал.