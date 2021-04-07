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Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу

Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
23:11 Ср, 7 Апрель 2021 Телеграф

По итогам срочного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) было принято решение готовность и необходимость соблюдения договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020 года, учитывая недавнее масштабное обострение на Донбассе, но совместного письменного решения по этому вопросу задекларировано не было из-за российской стороны.

Об этом говорится в сообщении на странице ТКГ в Facebook.

"Совместного заявления по факту, которую предложил координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х.Чевик, и в пользу принятия которой высказалась украинская сторона, не приняли", - говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые "должны показать ее в более выгодном свете".

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В России назвали прошедшее заседание безрезультатным. Как заявил представитель российской стороны в ТКГ Борис Грызлов, "конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации"

Следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Как сообщал "Телеграф", 3 апреля глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук объявил о демарше в ТКГ.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, прекращение огня, Война на Донбассе, ТКГ.
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