Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу

По итогам срочного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) было принято решение готовность и необходимость соблюдения договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020 года, учитывая недавнее масштабное обострение на Донбассе, но совместного письменного решения по этому вопросу задекларировано не было из-за российской стороны.

Об этом говорится в сообщении на странице ТКГ в Facebook.

"Совместного заявления по факту, которую предложил координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х.Чевик, и в пользу принятия которой высказалась украинская сторона, не приняли", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые "должны показать ее в более выгодном свете".

В России назвали прошедшее заседание безрезультатным. Как заявил представитель российской стороны в ТКГ Борис Грызлов, "конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации"

Следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Как сообщал "Телеграф", 3 апреля глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук объявил о демарше в ТКГ.