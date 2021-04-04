"Мы не будем принимать участие в переговорах": Кравчук объявил о демарше в ТКГ

Пока в ОБСЕ не добьются исключения так называемого "эксперта" боевиков "ДНР" Майи Пироговой, делегация Украины не будет принимать участия в переговорах ТКГ.

Такое мнение во время эфира "Украина 24" озвучил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, Украина уже показала свою позицию и если Пирогова будет присутствовать на переговорах украинские представители просто оставят переговоры до момента пока модератор ОБСЕ Хайди Грау не исключит представительницу оккупантов из процесса переговоров.

Кравчук не знает, появится ли Пирогова на переговорах в следующий раз, по причине ее болезни, о которой ранее объявили в РФ и ОРДЛО.

Напомним, что ранее глава украинской делегации в ТКГ назвал главное условие, чтобы РФ не смогла продолжать военный конфликт на востоке Украины.