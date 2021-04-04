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"Мы не будем принимать участие в переговорах": Кравчук объявил о демарше в ТКГ

"Мы не будем принимать участие в переговорах": Кравчук объявил о демарше в ТКГ
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф

Пока в ОБСЕ не добьются исключения так называемого "эксперта" боевиков "ДНР" Майи Пироговой, делегация Украины не будет принимать участия в переговорах ТКГ.

Такое мнение во время эфира "Украина 24" озвучил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, Украина уже показала свою позицию и если Пирогова будет присутствовать на переговорах украинские представители просто оставят переговоры до момента пока модератор ОБСЕ Хайди Грау не исключит представительницу оккупантов из процесса переговоров.

Украина должна развивать армию, отношения с США и бороться с пропагандой, чтобы иметь влияние

Кравчук не знает, появится ли Пирогова на переговорах в следующий раз, по причине ее болезни, о которой ранее объявили в РФ и ОРДЛО.

Напомним, что ранее глава украинской делегации в ТКГ назвал главное условие, чтобы РФ не смогла продолжать военный конфликт на востоке Украины.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Леонид Кравчук, ДНР, ТКГ.
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