Судьбу Украины могут решить без ее участия: три шага, как этого не допустить

Украина оказалась в точке пересечения интересов более развитых стран, ввиду чего может потерять влияние на международном пространстве, - но есть несколько шагов, которые помогут поднять значимость государства.

Их в своей статье перечислил главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

По его мнению, для ЕС и США Украина ценна прежде всего ресурсами и в качестве полигона для сдерживания России, и в дальнейшем из-за этого более сильные игроки могут решить судьбу страны, не учитывая мнения ее граждан.

Во избежание этого, считает Жаренов, Украине нужно работать над формированием доверительных отношений с США во главе с Джо Байденом, при помощи которого можно было бы создать мощный рычаг давления на Россию (например, через "Крымскую платформу").

Во-вторых, продолжает он, нужно не переставать работать над оснащением и развитием украинской армии.

Ну и наконец, резюмирует Жаренов, не стоит забывать, что Россия вкладывает большие суммы средств на финансирование пропаганды как внутри страны, так и за ее пределами, и необходимо разработать эффективные методы противодействия ей.

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