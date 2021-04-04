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Судьбу Украины могут решить без ее участия: три шага, как этого не допустить

Судьбу Украины могут решить без ее участия: три шага, как этого не допустить
06:52 Сегодня Телеграф Фото: kor.ill.in.ua

Украина оказалась в точке пересечения интересов более развитых стран, ввиду чего может потерять влияние на международном пространстве, - но есть несколько шагов, которые помогут поднять значимость государства.

Их в своей статье перечислил главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

По его мнению, для ЕС и США Украина ценна прежде всего ресурсами и в качестве полигона для сдерживания России, и в дальнейшем из-за этого более сильные игроки могут решить судьбу страны, не учитывая мнения ее граждан.

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Во избежание этого, считает Жаренов, Украине нужно работать над формированием доверительных отношений с США во главе с Джо Байденом, при помощи которого можно было бы создать мощный рычаг давления на Россию (например, через "Крымскую платформу").

Во-вторых, продолжает он, нужно не переставать работать над оснащением и развитием украинской армии.

Ну и наконец, резюмирует Жаренов, не стоит забывать, что Россия вкладывает большие суммы средств на финансирование пропаганды как внутри страны, так и за ее пределами, и необходимо разработать эффективные методы противодействия ей.

Больше по теме читайте материале "Телеграфа": Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Украина, США, Европа, Армия, Пропаганда.
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