Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее

Украина занимает 110 место (из 149) в рейтинге счастья World Happiness Report, опубликованном в марте текущего года. Непростой коронавирусный год заставил многих пересмотреть свое представление о жизни и показал, насколько все мы зависим от глобальных процессов.

Кроме COVID-19, Украина продолжает страдать из-за войны на востоке, масштабной коррупции и других процессов, которые накопились за 30 лет независимости и уничтожают молодую страну. В этом материале мы разберем три ключевых угрозы, от решения которых по-настоящему зависит будущее Украины и украинцев.

Часть 1. Донбасс. Россия. Война

Президент Владимир Зеленский шел на выборы с желанием урегулировать конфликт на Донбассе любой ценой. Он "видел в глазах Путина желание завершить войну" и хотел "договориться посередине". За два года процесс мирного урегулирования не сдвинулся в лучшую сторону. Да, было несколько положительных моментов:

Освобождение из российского плена десятков украинцев, в том числе Балуха , Сенцова и других;

, и других; Режим прекращения огня, который непродолжительно, но соблюдался. Это сохранило минимум несколько десятков жизней наших защитников.

Но на этом все. Создается впечатление, что Зеленский перестал быть столь наивным, получив некий политический опыт. Но недостаток работы в госструктурах и непонимание некоторых геополитических процессов подводят нас к другим рискам, связанным с Донбассом:

Семилетняя война продемонстрировала, что в нужный для Кремля момент Россия может без зазрения совести устроить новый "пожар" на Донбассе, убивать наших военных и захватывать новые территории, в том числе путем открытого вторжения армии РФ (пусть и без опознавательных знаков). Украинская армия, безусловно, сильно отличается от той, которая отправилась защищать восточные и южные рубежи государства в 2014 году, однако и технически и количественно мы, увы, отстаем. Во многом показательной для Украины является война за Нагорный Карабах. Причем этот пример может быть прикладным для нас как с точки зрения Баку, так и Еревана. Азербайджан, потеряв 20% территории, сумел найти военного союзника в лице Анкары, сыграл на желании Эрдогана сделать Турцию региональным лидером, и заручился мощнейшей технической и военной поддержкой. 44 дня, успешная военная операция с применением новейших технических средств - дронов, РЭБ, авиации и уже затем пехоты, сделала возможным возвращение части утраченных территорий. Пример Армении показывает, что в любом локальном военном конфликте нельзя быть самым слабым. Итогом осенней войны за Нагорный Карабах стало фактическое разделение Армении. Часть так называемого "пояса безопасности" и непризнанной НКР вернул себе Азербайджан, а Россия усилила политическое влияние на Ереван, сделав его куда более зависимым от Москвы. Вся эта история закончилась если не с одобрения, то с молчаливого согласия Запада, которого устраивает исчезновение с карты мира еще одной горячей точки, на каких бы условиях это не произошло. Аналогично и Украина можем стать жертвой кулуарных договоренностей более сильных игроков. В частности, США и России, возможно пакетно с Европой (не обязательно прямо сейчас). Отечественные политики и "эксперты" любят указывать на важнейшее положение Украины в конфликте Запада с Россией. Но не будем себя обманывать - для США и Европы Украина является ресурсом и полигоном сдерживания России. Страна третьего мира, которая, увы, является сырьевым придатком для развитых стран, без проблем смогла бы производить большинство из того, что сейчас импортируется в Украину взамен на экспортируемые пшеницу, кукурузу и другую сельхозпродукцию. Но вместо этого нам предоставляют кредиты на покупку европейских товаров. Эту тему любят полоскать на росТВ, но первые 25 лет независимости Россия делала примерно то же самое, не разрывая выжившие советские технологические цепочки, но делая их максимально зависимыми от РФ, в том числе это касается запчастей к военной технике.

Таким образом Украина может потерять субъектность в мировой политике и нашу судьбу решат без нашего же участия. Последняя онлайн-встреча Путина, Меркель и Макрона (без Зеленского) наводит на печальные мысли. В сериале "Слуга народа" президент Голобородько спокойно "посылал" МВФ, сажал коррупционеров и подчеркивал самостоятельность Украины. Но, видимо, геополитическая реальность сильно отличается от киношной картинки.

Возвращаясь к теме Донбасса мы видим, что Европа подготовила некий план по урегулированию конфликта, в котором и Россия и Украина должны пойти на конкретные уступки. Россия - признать себя стороной конфликта, что Кремль отказывается делать с весны 2014 года, а Украина - дать "добро" оставить у представителей так называемой "народной милиции" оружие и совмесно с ними (с боевиками) производить патрулирование "освобожденной" территории. Очевидно, без уступок ОРДЛО останутся оккупированы, а боевые действия будут продолжаться, хоть и в неактивной фазе. Смею предположить, что перейти так называемые "красные линии" Зеленский не осмелится, ведь никто не может дать гарантию, что сделав шаг назад Киев увидит ответное движение со стороны Москвы. Последние военные маневры и угрозы со стороны Кремля это только подтверждают.

Очевидно, государству Украина необходимо сделать несколько важных шагов:

На дипломатическом фронте Украина должна прикладывать максимум усилий для создания доверительных и партнерских отношения с Вашингтоном. Джо Байден хорошо знает отечественные политические реалии и его приезд, к примеру, на празднование 30-летия обретения Независимости заложил бы хороший фундамент для дальшейших отношения. При помощи Байдена необходимо сформировать сильную международную коалицию для сдерживания России. Одним из механизмов может стать дискуссия в рамках "Крымской платформы", ведь в плане Крыма у нас есть тот козырь, которого нету у России - вода.

Паралельно с этим инвестировать в развитие собственных Вооруженных сил, в первую очередь в техническое оснащение армии. Пока Россия подло испытывает на востоке Украины новые образцы вооружения и предоставляет "практику" молодым офицерам, мы должны готовить своих защитников и дать им все возможные средства для сохранения собственных жизней и нанесения максимального урона врагу.

Защитить медиапространство от пророссийских и российских СМИ и телеканалов. Кремль все эти годы успешно реализует доктрину Герасимова (Доктрина, автором которой называют начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, согласно которой в межгосударственном конфликте и в один ряд с военными действиями ставит политические, экономические, информационные, гуманитарные и другие невоенные рычаги влияния и мероприятия. Была опубликована в 2013 году, а затем признаки всех таких действий были замечены во время войны РФ против Украины. - Авт.) и вкладывает миллиарды долларов в пропаганду не только внутри своей страны, но и за ее пределами, в первую очередь на территории Украины. Несмотря на банальные манипуляции и откровенное вранье, все это работает и влияет на умы наших граждан.

Несмотря на то, что практически в каждом городке и поселке Украины есть кладбище, где похоронены воины АТО/ООС, погибшие во время боевых действий на востоке, а переселенцами только официально стали 1,5 миллиона человек, медиа-технологии Кремля сумели убедить украинцев, что в войне в границах нашей страны виноваты мы сами. На восьмом году войны 41% украинцев хорошо относится к России. (Отношение украинцев к РФ отличается в разных регионах: на западе положительно относятся к России 31%, в центре - 35%, на юге - 49%, на востоке - 59%).

Часть 2. Феодалы и угроза сепаратизма

Впрочем, для возврата утраченных территорий нужно удержать те, над которыми сейчас висит желто-синий флаг. Не реализованный (но не забытый) план "Новороссия" подразумевал захват Россией восьми областей Украины. При этом, есть и другие страны, которые не прочь расшириться за счет Украины.

Кроме военной компоненты и угрозы прямого вторжения России сразу по ряду направлений, существует вероятность подрывания регионов путем политической и социальной дестабилизации. Для удержания контроля нужна трезвая оценка ситуации и авторитетные управленцы на местах. Однако, после феерической победы Зеленского и команды "слуг народа" в 2019 году, уровень доверия к ним постепенно снижается и вскоре опустится до уровня основных конкурентов.

Результаты выборов, которые прошли 28 марта в двух мажоритарных округах в Ивано-Франковской и Донецкой областях подтвердили тенденцию усиления влияния местных элит на положение дел в регионах. Если кто не в курсе, в округе 50 в Донецкой области победу и депутатский мандат одержал организатор фейкового "референдума ДНР" Андрей Аксенов. Причем его результат - 65,46% голосов. В скандальном округе 87 на Прикарпатье до сих пор идет война между "слугами", "свободовцем" Русланом Кошулинским и Александром Шевченко - бизнес-партнером Игоря Коломойского.

Осенью-2020 на местных выборах партия власти проиграла практически все облцентры и смогла похвастаться лишь точечными победами. При этом мелкие политпроекты местного разлива брали много мест в органах власти даже в таких крупных городах как Харьков и Одесса.

Пока в партии "Слуга народа" вбросами фейков ловят нардепов-"шпионов" и воюют с анонимными телеграм-каналами, обычным жителям периферии надоела большая политика и они не видят надежды в лице центральной власти. А вот какие-то небольшие подвижки на местах замечают. Харьковский подход - "пусть ворует, но хотя бы другим дает" снова актуален, как никогда. Местные князьки опять в цене и это несет сразу несколько рисков для Киева, в том числе потенциальную угрозу сепаратизма в ряде регионов. В пользу местных феодалов играет децентрализация, которая перераспределила средства налогоплательщиков и наполнила местные бюджеты.

Что делать? У центральной власти есть несколько действенных механизмов обратной связи с областями: нардепы-мажоритарщики и партейные ячейки, крупный бизнес и местные элиты, общественные организации и отдельные активисты.

За 30 лет у нас не появилось ни единой политсилы, которая имела бы серьезные партийные ячейки по всей стране. Однако за это время в каждом регионе выросло поколение тех, кому не все равно на государство Украина и кто готов помогать, не вешая на себя политические краски. Этих людей нужно искать! Многие из них пошли воевать или занимались волонтерской деятельностью с 2014 года и продолжают до сих пор.

Используя перечисленные контакты, Киев может активизировать совместные государственные проекты с местной властью. Таким образом регионы остаются в меру самостоятельными, а государство имеет рычаги неполитического влияния и мониторинга ситуации на местах. В случае обострения или потенциальной угрозы будут дополнительные каналы для оперативной реакции.

В то же время необходимо через культурно-социальную сферу продвигать Украину и все, что с ней связано. Безусловно, каждый регион нашей страны уникален, однако живем мы все под общей крышей c названием "Украина". Внимание российской прессы к "особенным" крымчанам (которых далеко не всегда называли украинцами, а в первую очередь позиционировали как жителей Крыма) и рассказы о том, как Донбасс кормит голодающую Украину уже имели свои последствия. Повторять подобные ошибки нельзя.

Об этом не говорят в прессе, но огромное количество жителей приграничных Черновицкой, Закарпатской, Львовской областей были бы совершенно не против стать частью соседних Румынии, Венгрии и Польши. Ведь они все-равно работают заграницей, а в таком случае (по логике самих жителей) они смогли бы получать те же деньги, что в Европе, но дома. Впрочем, угроза сепаратизма на Западе Украины куда меньше, чем в областях, соседствующих с РФ. Часть "западенцев" промышляет контрабандой, еще часть просто едет жить и работать в Европу. И вот плавно мы подобрались к еще одной проблеме:

Часть 3. Демография

Третья по счету, но не по важности - угроза массовой эмиграции и вымирания населения Украины. И президент, и Кабмин обещали создать для заробитчан рабочие места, чтобы после всемирного локдауна те не возвращались на чужбину, а оставались работать на родине. Прошел год с начала пандемии, но уже сейчас очевидно - предложений для заробитчан в Украине больше не стало, а вот многие из тех, кто работал и трудился здесь, стали подумывать о выезде зарубеж.

По данным социологической группы "Рейтинг", в прошлом году 38% украинцев думали над тем, чтобы эмигрировать за границу. Задумайтесь, двое из пяти наших сограждан не могут найти себя в собственной стране и планируют переезд за границу. Дальше хуже - 45% из них хотят поехать для того, чтобы удовлетворить МИНИМАЛЬНЫЕ потребности собственной семьи. Конечно, минимум у каждого свой, но очевидно, что молодежь (да и не только) хочет быстро получать достойную зарплату и едет из Украины. Каждый четвертый потенциальный работник хочет попробовать переехать из своей страны из-за отсутствия перспектив в ней.

Парадоксально, но при 10% официальном уровне безработицы, на рынке труда колосальный дефицит квалифицированных кадров. И речь не только об IT-сфере, но и о простых рабочих специальностях - слесари, сварщики, строители - все уезжают пахать в Европу, где оставляют свое здоровье и годы жизни "в погоне за длинным рублем". А тем временем украинские работодатели массово жалуются на невозможность заполнить вакансии. Для привлечения более квалифицированных кадров те вынуждены повышать зарплату. Естественно, до европейских заработков нам пока далеко, однако по оценкам социологов, если зарплаты в Украине будут ниже примерно на 20%, то большинство украинцев останется на родине. А пока мы находимся в замкнутом круге:

Квалифицированные кадры выезжают зарубеж; Для их удержания работодатели повышают зарплаты в Украине (что повышает себестоимость товара и делает его менее конкурентным на мировом и отечественном рынках); Повышение цен увеличивает расходы каждой семьи и появляется необходимость больше зарабатывать, что и склоняет многих соотечественников смотреть в сторону западной границы.

Мы теряем поколение. Украинцы переезжают целыми семьями. Соседняя Польша делает все возможное, чтобы заработанные средства оставались в стране: ипотеки молодым семьям, упрощение трудового законодательства, помощь в изучении языка и так далее. Те, кто не может сразу "перетащить" семью в другую страну для начала едет сам. Это приводит к еще одной проблеме - увеличению количества разводов и разрушению института семьи как такового.

Что делать? Здесь власть едва ли сможет спасти ситуацию в одиночку. Снова необходима колаборация с крупным бизнесом. На днях появилась информация, что компания "Метинвест" в Мариуполе построит первый частный технический университет. Естественно, он станет кузницей кадров для предприятий холдинга и сможет дать талантливой молодежи не только образование, но и работу, а что самое главное - перспективу. Это лишь один из примеров.

Не так давно президент Зеленский заявлял: "Нас 65 миллионов. Да, нас в мире 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: "Вы нам очень нужны!" Всем, кто готов строить новую и успешную Украину, я с радостью дам украинское гражданство. Сувениров из-за границы не везите, не надо. Привезите нам свои знания, свой опыт и ментальные ценности".

Много ли наших земляков вернулись на родину и привезли свои знания - вопрос риторический. Демографы на протяжении последнего десятилетия с тревогой констатируют вымирание украинской нации. Но что же делать? Как любят говорить чиновники - это комплексный вопрос и решать его нужно совместно с другими проблемами - медициной, экологией, бедностью, высокими налогами и отсутствием реальных перспектив.

С чего начать? Полагаю, пройдя коронавирусный этап и потеряв значительную часть населения, необходимо провести перепись и узнать, кто остается жить в нашей стране. Исходя из результатов, совместно с экспертами, прорабатывать долгосрочную стратегию с гарантиями финансирования со стороны государства хотя бы на 15-20 лет.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, например, считает, что простые механизмы увеличения рождаемости путем повышения выплат не сработают, а налоговые льготы для заробитчан еще больше расколют общество.

Вместо итогов

Являются ли указанные три проблемы единственными? Однозначно, нет. Но если власть их не будет решать, то жить будет попросту негде и некому. На протяжении следующих нескольких месяцев мы будем находить и регулярно публиковать рецепты спасения Украины, рассказывая в первую очередь о людях и их успехах внутри нашей страны и за ее пределами. Мы расскажем о том, в каких отраслях и сферах жизни у нас до сих пор есть огромный потенциал и шанс его реализовать. Поверьте, нам есть чем гордиться! Украина у нас одна - давайте за нее бороться.