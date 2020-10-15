Украина за пять лет потеряет миллион человек: озвучен неутешительный прогноз

В Международном валютном фонде дали прогноз по численности населения Украины.
Согласно отчету организации "Перспективы развития мировой экономики: долгий и трудный подъем", за пять лет население нашей страны сократится на 1 миллион человек:
Согласно данным Госстата, с января по июнь текущего года население в Украине уменьшилось на 140 300 человек и составляет 41 762 100 человек.
Неутешительный прогноз даю и исследователи из Университета штата Вашингтон (UWA). По их прогнозу, в Украине до конца века останется лишь 17,5 миллионов человек.