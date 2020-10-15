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Украина за пять лет потеряет миллион человек: озвучен неутешительный прогноз

Украина за пять лет потеряет миллион человек: озвучен неутешительный прогноз
Обновлено 19:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Численность населения Украины продолжает сокращаться, увы, но эта тенденция не изменится и в следующие пять лет.

В Международном валютном фонде дали прогноз по численности населения Украины.

Согласно отчету организации "Перспективы развития мировой экономики: долгий и трудный подъем",  за пять лет население нашей страны сократится на 1 миллион человек: 

  • на конец 2020 года - 41,536 млн человек,
  • на конец 2021 года - 41,369 млн человек,
  • на конец 2022 года - 41,204 млн человек,
  • на конец 2023 года - 41,039 млн человек,
  • на конец 2024 года - 40,875 млн человек,
  • на конец 2025 года - 40,712 млн человек.

Согласно данным Госстата, с января по июнь текущего года население в Украине уменьшилось на 140 300 человек и составляет 41 762 100 человек.

Неутешительный прогноз даю и исследователи из Университета штата Вашингтон (UWA). По их прогнозу, в Украине до конца века останется лишь 17,5 миллионов человек.

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Украина, МВФ, Демография.

Автор:

Телеграф
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