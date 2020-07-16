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Исследование: население Украины до конца века сократится до 17,5 миллионов человек

Исследование: население Украины до конца века сократится до 17,5 миллионов человек
Обновлено 02:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay
Международная группа исследователей ﻿из Университета штата Вашингтон (UWA) спрогнозировала, что в 2064 году население планеты пиковой численности в 9,7 миллиарда человек. Затем население Земли начнет сокращаться и до 2100 года достигнет 8,8 миллиарда. Данные исследования обнародованы в авторитетном медицинском издании Lancet.

Как отмечают исследователи, что к концу века уровень рождаемости в 183-х странах мира снизится настолько, что они будут неспособны поддерживать свою численность без притока мигрантов. 

Украине прогнозируют падение численности с 44,6 миллионов до 17, 5 миллионов человек. 

В 23 странах, например в Японии, Испании, Италии, Таиланда, Португалии, Южной Кореи и Польше, число жителей сократится наполовину или болеее .

34 странам грозит сокращение численности на 25-50%. 

Так в Китае население сократится с 1,4 миллиарда до 700 миллионов, а в Германии с 83 миллионов до 66 миллионов. 

Странам на юге от Сахары исследователи, наоборот, прогнозируют стремительный рост численности населения. Отмечается, что население континента вырастет втрое до трех миллиардов человек. Так например в Нигерии ожидается рост количества людей с 200 миллионов до 800.  

 Ученые отмечают, что странам с высоким уровнем дохода стоит проводить более гибкую миграционную политику и внедрять социальную поддержку семей, которые собираются заводить детей. Это будет ключом к поддержанию численности населения и роста экономики в этих странах. 

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Земля, Демография, Население.

Автор:

Телеграф
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