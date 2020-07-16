Исследование: население Украины до конца века сократится до 17,5 миллионов человек

Международная группа исследователей ﻿из Университета штата Вашингтон (UWA) спрогнозировала, что в 2064 году население планеты пиковой численности в 9,7 миллиарда человек. Затем население Земли начнет сокращаться и до 2100 года достигнет 8,8 миллиарда. Данные исследования обнародованы в авторитетном медицинском издании Lancet.

Как отмечают исследователи, что к концу века уровень рождаемости в 183-х странах мира снизится настолько, что они будут неспособны поддерживать свою численность без притока мигрантов.

Украине прогнозируют падение численности с 44,6 миллионов до 17, 5 миллионов человек.

В 23 странах, например в Японии, Испании, Италии, Таиланда, Португалии, Южной Кореи и Польше, число жителей сократится наполовину или болеее .

34 странам грозит сокращение численности на 25-50%.

Так в Китае население сократится с 1,4 миллиарда до 700 миллионов, а в Германии с 83 миллионов до 66 миллионов.

Странам на юге от Сахары исследователи, наоборот, прогнозируют стремительный рост численности населения. Отмечается, что население континента вырастет втрое до трех миллиардов человек. Так например в Нигерии ожидается рост количества людей с 200 миллионов до 800.

Ученые отмечают, что странам с высоким уровнем дохода стоит проводить более гибкую миграционную политику и внедрять социальную поддержку семей, которые собираются заводить детей. Это будет ключом к поддержанию численности населения и роста экономики в этих странах.