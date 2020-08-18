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В Украине с начала года падает численность населения: детали

В Украине с начала года падает численность населения: детали
Обновлено 20:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
С января по июнь текущего года население в Украине уменьшилось на 140 300 человек и составляет 41 762 100 человек. Об этом сообщили в Госкомстате.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2020 г. составила 41 млн 762 тыс 100 человек.

В течение января-июня 2020 года численность населения уменьшилась на 140 тыс 300 человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных", - говорится в сообщении.

Кроме того, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года численность населения уменьшилась на 247 тыс 925 человек.

Добавим, что данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Данные относительно естественного и миграционного движения населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Также сообщалось, что синоптики предупреждают о грозовых дождях в западных регионах страны.

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Все по теме:

Украина, Население, Госстат.

Автор:

Телеграф
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