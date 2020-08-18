В Украине с начала года падает численность населения: детали

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2020 г. составила 41 млн 762 тыс 100 человек.
В течение января-июня 2020 года численность населения уменьшилась на 140 тыс 300 человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных", - говорится в сообщении.
Кроме того, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года численность населения уменьшилась на 247 тыс 925 человек.
Добавим, что данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
Данные относительно естественного и миграционного движения населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Также сообщалось, что синоптики предупреждают о грозовых дождях в западных регионах страны.