Грозы, ливни и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 18 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозовых дождях на западе страны.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.
Таким образом, сегодня днем в западных областях ожидаются грозы и дожди (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают, что в Украине сегодня будет воздерживаться пожарная опасность.
Как сообщалось, 18 августа во всех регионах будет жара. Дожди ожидаются во всех регионах западной Украины и в Карапатах.
На западе Украины ожидаются ливни и грозы, возможны даже шквалы. Температура воздуха будет держаться на уровне ночью +14...+16°, днем +27..+29°.
В северных областях установится сухая и жаркая погода. Небольшие дожди могут пройти на Черниговщине и Сумщине. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +28..+30°. На востоке погода будет теплой и солнечной с незначительной облачностью. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +28...+30°.
В центральных регионах установится жара, дожей не предвидеться. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29...+31°. Спасатели предупреждают о высокой пожарной безопасности. На юге и в Крыму традиционно будет самая жаркая погода. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +29..+31°.