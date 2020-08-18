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Грозы, ливни и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Грозы, ливни и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Синоптики предупреждают о грозовых дождях в западных регионах страны.

Сегодня, 18 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозовых дождях на западе страны.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Таким образом, сегодня днем в западных областях ожидаются грозы и дожди (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают, что в Украине сегодня будет воздерживаться пожарная опасность.

Фото: грозы в Украине (meteo.gov.uа)

Как сообщалось, 18 августа во всех регионах будет жара. Дожди ожидаются во всех регионах западной Украины и в Карапатах.

На западе Украины ожидаются ливни и грозы, возможны даже шквалы. Температура воздуха будет держаться на уровне ночью +14...+16°, днем +27..+29°.

В северных областях установится сухая и жаркая погода. Небольшие дожди могут пройти на Черниговщине и Сумщине. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +28..+30°.  На востоке погода будет теплой и солнечной с незначительной облачностью. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +28...+30°. 

В центральных регионах установится жара, дожей не предвидеться. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29...+31°. Спасатели предупреждают о высокой пожарной безопасности. На юге и в Крыму традиционно будет самая жаркая погода. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +29..+31°.

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Все по теме:

Погода, Жара, Штормовое предупреждение, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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