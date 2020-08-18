Грозы, ливни и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о грозовых дождях в западных регионах страны.

Сегодня, 18 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозовых дождях на западе страны.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Таким образом, сегодня днем в западных областях ожидаются грозы и дожди (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают, что в Украине сегодня будет воздерживаться пожарная опасность.

Как сообщалось, 18 августа во всех регионах будет жара. Дожди ожидаются во всех регионах западной Украины и в Карапатах.

На западе Украины ожидаются ливни и грозы, возможны даже шквалы. Температура воздуха будет держаться на уровне ночью +14...+16°, днем +27..+29°.

В северных областях установится сухая и жаркая погода. Небольшие дожди могут пройти на Черниговщине и Сумщине. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +28..+30°. На востоке погода будет теплой и солнечной с незначительной облачностью. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +28...+30°.

В центральных регионах установится жара, дожей не предвидеться. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29...+31°. Спасатели предупреждают о высокой пожарной безопасности. На юге и в Крыму традиционно будет самая жаркая погода. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +29..+31°.